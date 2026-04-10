Марат Нуриев: Важно объяснять собственникам квартир их права и обязанности

Важно рассказывать и объяснять собственникам квартир их права и обязанности. Сейчас этот институт в нашей стране слаб. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Марат Нуриев.

«Наши люди многого не знают в институте собственничества. В Советском Союзе о всех вопросах, связанных с жильем, думало только государство. А теперь все квартиры находятся во владении у самих жильцов. Каждый из них получил определенный капитал, которым нужно уметь управлять. Мое предложение, что рассказывать обо всем этом надо со школьной скамьи, чтобы получилось большое сообщество, которое знает свои не только права, но и обязанности», – пояснил собеседник агентства.

Многие собственники квартир не задумываются о том, что происходит в доме вне их квартиры: в подъезде, на этаже или во дворе. Хотя при достойном содержании этих площадей растет и стоимость самой квартиры, то есть увеличивается капитал, добавил Нуриев.

Сегодня он подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане на грядущих выборах.