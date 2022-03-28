Марат Нуриев: В жилых домах России из-за неисправностей простаивают 100 тыс. лифтов

В целом по России в жилых домах примерно 100 тыс. лифтов простаивают по причине технической неисправности. Однако в Татарстане такой проблемы нет. Об этом заявил сегодня член Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани.

«В Татарстане острой проблемы в лифтовом хозяйстве нет. Мы этим вопросом занимаемся уже более десяти лет. За три года проводим ревизию, в каких домах, у каких лифтов подходит срок эксплуатации. Срок эксплуатации, данный заводом-изготовителем, составляет 25 лет. На сегодняшний день нет информации о том, что лифты простаивают по техническим причинам. Но в стране эта проблема огромна, порядка 100 тыс. лифтов простаивают по причине технической неисправности. Ранее замена одного лифта стоила более 2 млн рублей, а сейчас — еще больше, и не в каждом доме есть такие возможности», — констатировал депутат.

Парламентарий отметил также, что в Госдуме РФ создана рабочая группа, в состав которой вошли 23 человека: депутаты, специалисты, представители контролирующих органов. Эта группа занимается исправлением ситуации — разрабатывается законопроект, касающийся лифтового хозяйства.