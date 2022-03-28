Марат Нуриев рассказал, кого в будущем освободят от платы за капремонт

Плату за капитальный ремонт в дальнейшем не будут взимать не только с жильцов аварийного фонда, но и с жильцов помещений, непригодных для проживания. О соответствующем законопроекте рассказал сегодня член Комитета Государственной Думы ФС РФ по строительству и ЖКХ Марат Нуриев в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России» в Казани.

«Хочу обрадовать жителей и собственников по оплате за капремонт. По действующему законодательству освобождены от оплаты только собственники, проживающие в аварийном жилом фонде. Остальные жители обязаны оплачивать капитальный ремонт. Недавно мы внесли законопроект, согласно которому жилые помещения, непригодные для проживания, также будут освобождены от платы за капремонт. Думаю, что наше население примет данный законопроект с положительной стороны», — отметил спикер.

Неделя приемов татарстанцев по вопросам ЖКХ стартовала сегодня в Региональной общественной приемной «Единой России». Она началась с обсуждения законодательных инициатив в отрасли. Трансляция велась в официальном аккаунте приемной в социальной сети. В завершение встречи гости студии ответили на вопросы татарстанцев.