Марат Нуриев: «Процедура праймериз позволяет найти новых перспективных политиков»

Предварительное голосование партии «Единая Россия» — это хорошая возможность для начинающих политиков попробовать свои силы в условиях реальной конкуренции. Процедура вызывает растущий интерес среди граждан и уже доказала свою востребованность. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову высказал депутат Госсовета РТ Марат Нуриев.

Он напомнил, что «Единая Россия» — это единственная партия страны, которая проводит подобное голосование.

«Это современная, понятная и прозрачная для граждан процедура — принять участие и проголосовать здесь могут все желающие. А для кандидатов это отличная возможность попробовать свои силы, понять востребованность своей программы среди людей», — подчеркнул Нуриев.

Он добавил, что в этом году организаторы праймериз фиксируют повышенный интерес к процедуре со стороны граждан, желающих принять в ней участие.

«Люди всё больше интересуются политикой и хотят участвовать в ней — и в качестве кандидатов, и в качестве выборщиков. И предварительное голосование им эту возможность дает. Например, лично я принимал участие в двадцати встречах на разных площадках — как в городах, так и на селе. Считаю, это хорошим инструментом поиска новых перспективных политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества», — резюмировал Марат Нуриев.