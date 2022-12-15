Марат Нуриев посетил мобилизованных на танковом полигоне Казани и передал «УАЗ Патриот»

Сегодня на полигоне Танкового училища состоялись проводы мобилизованных и добровольцев, которые отправятся в зону спецоперации. Бойцов проводили их родственники и близкие.

В мероприятии также принял участие депутат Госдумы РФ от Татарстана Марат Нуриев. Он передал автомобиль «УАЗ Патриот» на нужды военных. Завтра автомобиль отправится вместе с бойцами на передовую.

«Ребята! Желаю вам крепости духа, настоящего боевого братства! Храните любовь своих родных, близких людей и друзей. Каждый из нас, провожающих сегодня, ждет вашего возвращения живыми и здоровыми с победой домой, в родной Татарстан!» — сказал депутат.

Он также обратился к мобилизованным на татарском языке: «Хәерле сәгатьтә, егетләр! Исән-сау Җиңү белән әйләнеп кайтыгыз!».