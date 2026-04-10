Политика 10 апреля 2026 13:08

Марат Нуриев подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Действующий депутат Госдумы РФ от РТ Марат Нуриев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в нижнюю палату парламента.

«За годы работы в сфере ЖКХ я накопил большой опыт. Это самая важная отрасль для наших граждан, которую они принимают близко к сердцу. Вместе с тем у меня остался огромный багаж вопросов, которые требуют решения в том числе на законодательном уровне. В течение текущего созыва был пройден большой путь, но еще остаются нерешенные задачи», – отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Нуриев.

Предварительное голосование «Единой России» состоится с 25 по 31 мая. С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане.

#предварительное голосование единой россии #ЖКХ
