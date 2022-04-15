Марат Нуриев организовал поездку вынужденных переселенцев в «Центр вещевой помощи»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Марат Нуриев организовал поездку вынужденных переселенцев из Донбасса в «Центр вещевой помощи», расположенный в Казани по адресу: ул. Четаева, 50, где они могли подобрать себе и детям вещи совершенно бесплатно. Кроме того, депутат предложил им варианты трудоустройства в сфере ЖКХ.

«В „Центре вещевой помощи“ мы проводим разные акции как по приему, так и по выдаче вещей. Сегодня в мире не самая стабильная обстановка. Недавно Казань и Набережные Челны приняли вынужденных переселенцев из Донбасса. Мы с ними работаем с первого дня, помогаем им во всем. В „Центре вещевой помощи“ есть много хороших вещей, мы заказали автобусы для переселенцев, которые проживают в санатории „Ливадия“. Мы их привезли, показали, где находится центр, впредь они смогут посещать его самостоятельно», — отметил депутат.

«Центр вещевой помощи» был организован самим Маратом Нуриевым еще в 2016 году. По его словам, начинали они с компанией единомышленников с личных пожертвований, а затем подключились и жители города, которые начали приносить вещи для помощи малоимущим и нуждающимся.

«Здесь есть зимние, летние вещи, игрушки, книги и многое другое. Я думаю, что каждый сможет найти себе необходимые вещи, которыми будет пользоваться в будущем», — добавил депутат.

Кроме того, он предложил переселенцам трудоустройство в сфере ЖКХ с размещением их в общежитии на время работы.

«Мы готовы предоставить возможность работать в этом направлении и готовы предоставить на время работы место проживания», — пояснил Нуриев.

В «Центр вещевой помощи» из санатория «Ливадия» запланированы два рейса по тридцать человек. Их привезли на Четаева, 50, после чего они могли выбрать себе необходимые им вещи. Кто-то выбирал для себя, для мужа или жены, а кто-то, как Ольга Луценко, которая приехала из Мариуполя, подбирала вещи для своей трехлетней дочери.

«Мы с собой успели взять чистые штанишки и кофточки для ребенка и памперсы. Много с собой не возьмешь. Я взяла дочке платье, сандалики и пару штанов. Нас обещали устроить в садик, а она все-таки маленький ребенок, она то падает, то играет и может испачкаться, поэтому нужно много сменных вещей. В „Центре вещевой помощи“ одежда в очень хорошем состоянии», — сказала Ольга Луценко.

Она добавила, что с собой из Мариуполя ей удалось взять совсем мало вещей. Вместе с дочкой они приехали в Казань 4 апреля после того, как волонтеры помогли им покинуть Донбасс. По ее словам, у нее разрушен дом, и поэтому на данный момент она не рассматривает вариант с возвращением назад.

«У меня там не осталось дома. Пока нам некуда возвращаться. Нас тут очень хорошо и тепло встретили. Предоставили жилье и питание, хочется сказать за это большое спасибо. Конечно, хочется вернуться домой, но когда есть куда. Сейчас пока мысли даже такой нет», — заключила она.

После того, как переселенцы подобрали себе вещи, депутат РФ от РТ Марат Нуриев побеседовал с ними и выслушал их просьбы — от поиска оставшихся в Донбассе родственников до экскурсии по столице Татарстана.