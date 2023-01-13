Марат Нуриев организовал отправку гуманитарной помощи жителям Лисичанска

Фото: © Арсений Каримов / ИА «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ от РТ Марат Нуриев вместе с работниками управляющей компании «Уютный дом» организовал сбор и отправку гуманитарной помощи для жителей Лисичанска, который находится под шефством Татарстана. Были собраны почти полсотни коробок с теплыми вещами, обувью, одеждой и постельными принадлежностями. В ближайшее время они будут доставлены в единый пункт сбора на Горьковском шоссе и течение недели отправятся в Лисичанск.

«Мы все прекрасно понимаем, что нужна помощь от каждого человека для наших сограждан, живущих в четырех новых российских областях. Мы не остаемся в стороне. Вместе с жилищниками Ново-Савиновского района и местными жителями собрали около 50 коробок гуманитарной помощи для города Лисичанска. Сегодня мы их отправляем в общую колонну, которая отправится в ближайшее время», – отметил Марат Нуриев.

Он подчеркнул, что во время сбора вещей был сделан акцент на наиболее востребованные товары, особенно зимой: теплые куртки, одежду и обувь. По словам депутата, люди часто приносят новые вещи.

«Центр помощи „Уютный дом“, где собирали вещи, работает уже более семи лет. Многие жители о нем знают, для многих сдавать сюда вещи, стало доброй традицией. Затем мы их раздавали малоимущим семьям, детским домам и по другим направлениям. В этот раз мы решили помочь жителям Лисичанска», — добавил он.

Сбор был организован в центре помощи нуждающимся «Уютный дом» на Четаева, 50. К нему подключились местные жители, особенно активное участие приняли проживающие в доме по адресу Голубятникова, 20, рассказал генеральный директор УК «Уютный дом» Ренат Ахметзянов.

«Гуманитарную помощь активно собирали сотрудники управляющей компании, а также жители. Причем принесли теплые вещи как для взрослых, так и для детей. Это очень немаловажный вопрос. У нас есть такой актив, как жители дома по адресу Голубятникова, 20. Они очень активно поучаствовали, приносили все необходимое, вплоть до продуктов питания. Я думаю, сотруднику любой организации или компании, нужно участвовать в формировании такой гуманитарной помощи и оказывать поддержку нашим гражданам, участвующим в СВО и живущим в тех городах», – заявил Ахметзянов.