Марат Нуриев оценил строительство и ремонт соцобъектов в Пестречинском районе

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Марат Нуриев с рабочим визитом посетил Пестречинский район. Вместе с главой муниципалитета и секретарем местного отделения партии Раисом Сулеймановым он осмотрел стройплощадки и объекты, где ведутся работы по линии национальных и партийных программ. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

В деревне Куюки, где активно развивается малоэтажная жилая застройка и живет много молодых семей, строится детский сад на 340 мест. Проект реализуется на средства федерального бюджета, общий объем финансирования составляет 484 миллиона рублей. Подрядчиком выступает компания «Нео строй».

В той же деревне компания «Ядран-строй» ведет обновление водопроводных сетей. В планах также – ремонт дорог и обустройство спортивных площадок на улице Озерной.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В селе Богородское, которое значительно расширилось за последние годы, ведется капитальный ремонт местной школы – первого за 40 лет. Марат Нуриев обратил внимание, что учебное заведение обслуживает не только село, но и пять ближайших населенных пунктов. Он напомнил, что из-за массовой застройки в районе многие дома продавались без социальной инфраструктуры, в результате чего школы оказались перегружены.

Ремонт в Богородской школе стартовал сразу после весенних каникул, чтобы завершить работы до нового учебного года. На время ремонта учащиеся перешли на дистанционное обучение. В рамках капремонта в школе обновят крышу, фасад, проведут гидроизоляцию фундамента, заменят инженерные сети, отремонтируют внутренние помещения и благоустроят территорию. Кроме того, будет закуплено новое оборудование. Финансирование составляет более 112 миллионов рублей. Работы идут по народной программе «Единой России» и национальным проектам «Семья» и «Молодежь и дети».

Также в Богородском появится новое здание сельсовета. Для сотрудников закупят современную мебель и технику, а жители смогут получать услуги в комфортных условиях.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Преобразования идут и в селе Пестрецы. Здесь продолжается капитальный ремонт районного Дома культуры. Проект реализуется в рамках партийной программы «Культура малой Родины». Финансирование – 391 миллион рублей. Обновлены фасад и внутренние помещения, идет благоустройство территории. В ДК занимаются около 70% сельских детей, и в будущем здание полностью оснастят новым оборудованием и мебелью.

Кроме того, в Пестрецах капитально ремонтируют здание военного комиссариата. Общая сумма затрат, включая закупку оборудования, мебели и инвентаря, составляет 33 миллиона рублей.

Завершается третья очередь благоустройства центральной части села – продолжение Парка Молодоженов. На работы выделено почти 22 миллиона рублей.

Все проекты реализуются в рамках народной программы партии «Единая Россия», ориентированной на улучшение условий жизни в регионах и развитие социальной инфраструктуры.

Строительство и ремонт соцобъектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, комиссию Госсовета РФ по данному направлению возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов.