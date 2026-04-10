Нуриев: Нужно привести старые дома в соответствие к современным требованиям безопасности

На сегодняшний день существует актуальная задача по доведению до соответствия систем безопасности в старых домах до современных. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы РФ от РТ Марат Нуриев.

«Неважно, новый дом или старый, главный показатель – безопасность жителей. Сейчас при строительстве новых ЖК все необходимые нормы учитываются, но когда появлялись старые дома, нормативы были другие. Надо привести их в соответствие нынешней ситуации», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сейчас переход к таким новым требованиям осуществляется через капитальный ремонт и текущее содержание.

Сегодня Марат Нуриев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». С его помощью определят тех, кто будет представлять партию на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Татарстане на грядущих выборах.