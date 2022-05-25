Марат Нуриев: Международный день соседей способствует сплочению и повышает взаимопомощь

Международный день соседей — это относительно молодой праздник, который отмечается в России с 2006 года. В рамках проекта «Жители МКД» партии Единая Россия ведется активная подготовка к этому празднику.

«Главная цель праздника — сплочение, улучшение соседской взаимопомощи, выстраивание добрососедских отношений и большее соседское общение.

У каждого из нас есть соседи — по дому, по двору или по лестничной площадке. Но, несмотря на длительные традиции добрососедских отношений в нашей стране, все больше расстояния, все меньше времени мы проводим дома и во дворе. Зачастую жители больших городов вообще не знают, кто живет у них за стенкой. В итоге, когда возникает какой-то спорный вопрос, решить его бывает непросто.

Живое общение необходимо и для детей — летние каникулы лучше проводить за играми во дворе, с друзьями, а не в одиночку дома за компьютером.

Также сильно изменилась жилищная ситуация и законы, которые принимаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы платим за услуги ЖКХ, должны принимать решения по многим вопросам управления и содержания наших домов, быть более грамотными и активными жителями. И именно поэтому вопросы добрососедства становятся не просто вопросами нашего душевного спокойствия, но и вопросами личного бюджета, часть которого уходит на общедомовые нужды, тратится на косметический ремонт подъезда и прочее.

В преддверии этого праздника призываю всех депутатов, представителей жилищно-коммунального хозяйства, органов местного самоуправления и всех активных жителей во всех уголках России организовать, принять участие и провести в пятницу 27 мая 2022 года «День Соседей» в каждом многоквартирном доме, каждом дворе, на каждой улице — в разных муниципалитетах — от крупных городов до сельских поселений», — отметил депутат Государственной Думы РФ Марат Нуриев.