Марат Нуриев: «Будем продвигать татарстанские инициативы на федеральном уровне»

«Праймериз – отличный способ поиска новых политиков»

— Марат Абдулхаевич, на прошлой неделе завершилась масштабная процедура предварительного голосования «Единой России». В нашей республике свои голоса за кандидатов отдали почти 400 тыс. человек, эксперты отмечают возросший интерес людей к этой процедуре. Вы также приняли участие в праймериз — в качестве кандидата. Как оцениваете данную процедуру в целом? Насколько она востребована и эффективна в рамках предвыборной кампании?

— Добрый день. Действительно, я принял участие в проводимой в республике процедуре предварительного голосования, по итогам которой партия «Единая Россия» будет выдвигать кандидатов на осенние выборы в Государственную Думу.

Почему именно «Единая Россия»? В первую очередь потому, что это единственная партия страны, которая проводит подобное голосование. Это современная, понятная и прозрачная для граждан процедура — принять участие и проголосовать здесь могут все желающие. А для кандидатов это отличная возможность попробовать свои силы, понять востребованность своей программы среди людей.

По словам организаторов, в этом году участников праймериз было намного больше, чем в предыдущие периоды. Люди все больше интересуются политикой и хотят участвовать в ней — и в качестве кандидатов, и в качестве выборщиков. И предварительное голосование им эту возможность дает. Например, лично я принимал участие в двадцати встречах на разных площадках — как в городах, так и на селе.

Считаю это хорошим инструментом поиска новых перспективных политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества.

Со своей стороны, хочу поблагодарить татарстанцев, которые отдали свои голоса за мою кандидатуру в ходе предварительного голосования. Воспринимаю это как кредит доверия и приложу все усилия, чтобы его оправдать. Это лишь первый этап и начало большого пути, по которому мы пойдем вместе. Данная поддержка подтверждает, что в моей предвыборной программе закреплены именно те задачи, которые действительно важны для жителей городов и сельских поселений Татарстана, и наши граждане доверили мне их решение на федеральном уровне.

— Вы упомянули встречи с избирателями. Какие вопросы задают люди? Что их беспокоит больше всего?

— Меня как жилищника с 30-летним опытом работы в этой сфере чаще всего спрашивали про вопросы ЖКХ. В этой сфере сейчас делается очень многое, но вопросы у жителей все еще есть. Кроме того, тема ЖКХ тесно связана с социальной сферой — она позволяет увидеть, как живут люди, с какими проблемами сталкиваются и по каким «болевым точкам» следует работать в первую очередь.

Также мне задавали вопросы про земельные участки, которые выделяются многодетным семьям, — про подведение коммуникаций и другие. Каждый такой вопрос изучался, мы разбирались с конкретными случаями и давали по ним обратную связь.

Про участие в выборах: «Моя главная цель – рост качества жизни простых татарстанцев»

— Осенью состоятся главные парламентские выборы страны, кандидаты со всей России, в том числе из Татарстана, примут в них участие. Как уже упомянули, вы являетесь опытным жилищником с 30-летним стажем. Каким образом ваша избирательная кампания будет связана с данной темой? Какие новации в жилищной сфере вы намерены проводить в стенах Госдумы в случае своего избрания?

— Работа депутата Госдумы — это, прежде всего, ответственность перед избирателями и родной республикой. Поэтому решение об участии в избирательной гонке я принял после раздумий. Если ты идешь на такой пост, то это должен быть взвешенный, осознанный и осмысленный шаг.

Считаю, что мой опыт в жилищной сфере послужит хорошей основой для продуктивной, ритмичной работы в стенах федерального парламента. В этой сфере есть много вопросов, решить которые можно только на уровне законодательства страны. Если посмотреть на текущий состав Думы, то, к сожалению, там мало опытных жилищников, знающих проблемные точки изнутри. Люди платят немалые деньги за оказание услуг ЖКХ и взамен требуют качества — на этом и нужно сосредоточить основные усилия.

Если говорить в целом, то моя главная стратегическая цель — добиваться реального улучшения жизни татарстанских избирателей через практическую законодательную работу.

Для реализации этой цели нужно решить ряд первоочередных задач: экономия энергоресурсов, высокое качество жилищно-коммунальных услуг, благоустройство, реконструкция и озеленение дворов, создание организованных парковочных мест, социальная защита и помощь гражданам, просвещение в сфере ЖКХ и вовлечение граждан в управление своими домами, чистота и сохранность окружающей среды, обновление жилого фонда по программе «Реновация», поддержка молодежных и студенческих инициатив, создание новых рабочих мест для молодежи в Татарстане.

Решение данных задач, на мой взгляд, способно привести к заметному повышению качества жизни граждан, устранению хронических отставаний в самых разных областях. Это вопросы, которые можно и нужно решать в ближайшие годы, ими и планирую заниматься в случае своего избрания в Госдуму.

Приоритеты развития: «Нужно воспитать культуру собственников жилья, а опыт РТ по развитию общественных пространств масштабировать на всю страну»

— Какие еще долгоиграющие аспекты не дают окончательно решить жилищный вопрос?

— Ключевой момент в этой сфере — отношение самих людей к жилищному вопросу. С момента принятия действующей редакции Жилищного кодекса РФ прошло уже более 15 лет. Основной упор в этом документе сделан на собственника жилья как главное действующее лицо при принятии решений в сфере ЖКХ.

Однако за это время нам так и не удалось создать культуру сособственников, которые ответственно относятся к своему жилищу. Поэтому сейчас ведется активная работа с подрастающим поколением, я сам не раз проводил уроки грамотности в сфере ЖКХ в школах. Эту работу нужно масштабировать на всю страну, сделать системной и постоянной, только тогда удастся изменить ситуацию.

— Тема развития общественных пространств и городских территорий стала очень популярной в обществе за последние годы, и в Татарстане ей уделяется особое внимание со стороны руководства республики. Какие приоритеты в этом направлении вы хотите продвигать на федеральном уровне?

— Наша республика является передовиком в области создания современных, удобных и функциональных общественных пространств. Этого удалось добиться благодаря особому вниманию к теме со стороны Президента Татарстана. Президентская программа «Наш двор» по благоустройству придомовых территорий — беспрецедентный шаг, который выводит качество жизни населения на новый уровень.

Напомню, что в течение нескольких лет на программу выделяется свыше 50 млрд рублей, средства пойдут на преображение около 7 тысяч дворов по всей республике. Ничего подобного нет ни в одном регионе страны. Это настоящий пример для подражания и опыт, который необходимо использовать в других субъектах.

К примеру, на днях прошли общественные обсуждения проекта благоустройства по программе «Наш двор» на площадке у дома № 25 по ул.Чуйкова. Инициативная группа обозначила несколько вопросов, которые необходимо решить при благоустройстве двора. Подрядчики обратили внимание на тот факт, что в этом году запланирована замена тепловых сетей на этом участке, что может затянуть весь процесс благоустройства двора. Мы не можем допустить отклонения от графика. Все работы должны быть завершены в срок. Дорожным службам совместно с представителями КТЭС необходимо найти точки соприкосновения и определить места, где уже можно начать работы по программе.

Кроме того, наша команда сейчас запускает собственный проект «Мой район». Каждый день на своих страницах в социальных сетях население просит разобраться в том или ином вопросе, решить вопросы, связанные с благоустройством или капитальным ремонтом. Большинство вопросов привязано к конкретному району, к конкретному двору и дому.

Жители предлагают создать новый парк, улучшить работу поликлиники, изменить автобусный маршрут, решить сотни других вопросов местного значения. Выяснилось, что больше всего татарстанцев волнуют три блока проблем. Первый касается качества: качественная жилищная среда рядом с домом — двор, улица, сквер, спортплощадки. Второй блок связан с комфортом: услуги, сервисы и возможности на максимально высоком уровне. Третий аспект — уникальность, он связан с сохранением собственного «лица» и идентичности каждого района.

«Мой район» пройдет по улицам, заглянет во дворы, школы, детские сады. Для каждого района будет разработан свой мастер-план — живой документ развития района, к работе над которым могут подключиться специалисты и все заинтересованные жители. Уверен, что данная программа объединит пожелания населения и возможности республики.

«Лучший способ работы – живое общение с гражданами»

— Избрание в федеральный парламент накладывает высокую ответственность как перед избирателями, так и перед родной республикой. Расскажите о том, как вы намерены защищать интересы Татарстана и его жителей в стенах Государственной Думы. Какие направления нужно развивать и поддерживать в первоочередном порядке и как для этого можно использовать ваш опыт работы в Казгордуме и Госсовете РТ?

— Госсовет республики имеет слаженный, отработанный механизм решения поставленных задач. В частности, наш Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию на регулярной основе проводит выездные совещания, чтобы держать постоянную связь с нашими избирателями. Мы выезжаем, осматриваем объекты, беседуем с жителями и фиксируем актуальные вопросы — это самый лучший способ держать руку на пульсе в сфере ЖКХ.

Разумеется, защита интересов республики и ее жителей будет ключевым приоритетом в случае моего избрания в парламент страны. У меня есть для этого необходимый опыт в жилищной сфере, а также опыт работы в Казгордуме и Госсовете Татарстана. Думаю, что сочетание практических отраслевых знаний с законодательным опытом позволят мне действовать проактивно и максимально эффективно.



— Спасибо за интервью!