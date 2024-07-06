Марат Муратов отмечает день рождения

Марат Муратов (справа) с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным на оглашении послания Раиса Татарстана Госсовету, 2022 год

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Владельцу ООО «Азбука сыра», экс-руководителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Марату Муратову сегодня исполнилось 59 лет.

Он родился в Кирово-Чепецке Кировской области. Окончил Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина, имеет ученую степень кандидата юридических наук.

С 1998 по 2003 год Муратов был заместителем, а затем первым заместителем главы администрации Нижнекамска и Нижнекамского района.

Муратов сыграл ключевую роль в формировании современной системы СМИ в республике.

С 2003 по 2012 год его карьера была связана с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (в 2003-2009-х — Агентство РТ по массовой коммуникации). Он являлся генеральным директором, а затем руководителем агентства. В это время — с 2006 по 2009 год — избирался депутатом Казанской городской Думы.

Занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата Президента Татарстана.

Был исполнительным директором ОАО «Вамин Татарстан», гендиректором ООО «Просто молоко», позднее стал владельцем компании.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отмечен благодарственным письмом Президента Татарстана и орденом Дружбы.