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Общество 6 июля 2025 08:00

Марат Муратов отмечает 60-летний юбилей

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Марат Муратов отмечает 60-летний юбилей
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня исполняется 60 лет помощнику Раиса Республики Татарстан на внештатной основе, главе УК «Азбука сыра», экс-руководителю агентства «Татмедиа» Марату Муратову.

Марат Муратов – человек, чья карьера тесно связана с развитием татарстанских СМИ и управлением социально значимыми проектами. Марат Яшарович родился в Кирово-Чепецке Кировской области, окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина, кандидат юридических наук. Свою карьеру он начал в Нижнекамске, где в 1998-2003 годах занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации города и района.

Муратов внес значительный вклад в развитие современной медиасистемы Татарстана. С 2003 по 2012 год он возглавлял Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (ранее – Агентство РТ по массовой коммуникации), при его участии формировалась современная структура республиканских СМИ. В этот же период, с 2006 по 2009 год, он был депутатом Казанской городской Думы.

Фото: © «Татар-информ»

Позднее занимал пост первого заместителя руководителя Аппарата Президента Татарстана, работал в аграрном секторе. Являлся исполнительным директором ОАО «Вамин Татарстан», генеральным директором ООО «Просто молоко», затем возглавил УК «Азбука сыра».

Марат Муратов удостоен ряда наград, включая орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», а также благодарственное письмо Президента Татарстана.

В день юбилея желаем Марату Яшаровичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и успешных проектов, а также тепла и поддержки близких людей!

Муратов Марат Яшарович
Муратов Марат Яшарович
Помощник Раиса РТ на внештатной основе, глава УК ООО «Азбука сыра»

Родился 6 июля 1965 г. в г. Кирово-Чепецк Кировской области. Окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина (1993 г.).

С 1983 по 1985 гг. — служба в рядах Советской армии.
С 1986 по 1991 гг. — оператор НПО «Союзнефтепромхим».
С 1991 по 1998 гг. — директор по коммерческим вопросам газеты «Казанский телеграф», директор ТОО «Фатум», директор научно-производственной фирмы «Интерпромхим».
С 1998 по 2003 гг. — заместитель, первый заместитель главы администрации Нижнекамска и Нижнекамского района РТ.
С 2003 по 2009 гг. — генеральный директор Агентства РТ по массовой коммуникации «Татмедиа».
С 2006 по 2009 гг. — депутат Казанской городской Думы.
С 2009 по 2012 гг. — руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
С 2012 по 2013 гг. — первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ.
В 2013 г. — исполнительный директор ОАО «Вамин-Татарстан».
С 2013 по 2017 гг. — генеральный директор ООО УК «Просто молоко».
С 2017 по 2020 гг. — первый заместитель руководителя Аппарата Президента РТ.
С сентября 2020 г. — помощник Президента РТ на внештатной основе.

Глава управляющей компании ООО «Азбука сыра».

Кандидат юридических наук. Имеет ряд наград.

#день рождения #юбилей
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