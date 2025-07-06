Марат Муратов отмечает 60-летний юбилей

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня исполняется 60 лет помощнику Раиса Республики Татарстан на внештатной основе, главе УК «Азбука сыра», экс-руководителю агентства «Татмедиа» Марату Муратову.

Марат Муратов – человек, чья карьера тесно связана с развитием татарстанских СМИ и управлением социально значимыми проектами. Марат Яшарович родился в Кирово-Чепецке Кировской области, окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина, кандидат юридических наук. Свою карьеру он начал в Нижнекамске, где в 1998-2003 годах занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации города и района.

Муратов внес значительный вклад в развитие современной медиасистемы Татарстана. С 2003 по 2012 год он возглавлял Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (ранее – Агентство РТ по массовой коммуникации), при его участии формировалась современная структура республиканских СМИ. В этот же период, с 2006 по 2009 год, он был депутатом Казанской городской Думы.

Фото: © «Татар-информ»

Позднее занимал пост первого заместителя руководителя Аппарата Президента Татарстана, работал в аграрном секторе. Являлся исполнительным директором ОАО «Вамин Татарстан», генеральным директором ООО «Просто молоко», затем возглавил УК «Азбука сыра».

Марат Муратов удостоен ряда наград, включая орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», а также благодарственное письмо Президента Татарстана.

В день юбилея желаем Марату Яшаровичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и успешных проектов, а также тепла и поддержки близких людей!