Марат Кабаев: «Мне по барабану на санкции»

Известный футболист и основатель Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев рассказал корреспонденту «Миллиард.Татар» о сотрудничестве России и Татарстана с исламским миром, отметив, что исламские финансы действительно смогут сыграть большую роль в восстановлении и становлении РФ.

На одном из заседаний ХIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» в диалоге с нашими корреспондентами Марат Кабаев уверенно заявил, что исламский мир станет новым инвестором России, все к этому и идет. Предлагаем вниманию наших читателей блиц-интервью.

Марат Кабаев: «Пусть Европа вводит какие-то санкции, пусть будет. Зато после каждых санкций есть рост тех производителей, которые ранее были где-то “взаперти”» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь, в Казани, у нас и представительство есть, довольно активное»

Вы уже давно перебрались, не скучаете по Татарстану?

Очень скучаю.

Как развивается ваш проект Международной ассоциации исламского бизнеса? Не собираетесь возвращаться в Казань?

Мы изначально и не уходили, здесь, в Казани, у нас и представительство есть, довольно активное. У нас же такая ассоциация, где нет никаких рамок, свобода действий. Конечно, направлений очень много, как лучей на солнце, но самое главное, чтобы это было без харама (запретного). У нас более 40 представительств по России. В нашей ассоциации более 110 стран мира.

Какую роль для мусульманского предпринимательства играет KazanSummit?

Это платформа, которая объединяет, как и наша ассоциация. «КазаньCаммит» привлекает новых инвесторов. Это знакомство с людьми, которые хотят вложиться в Татарстан, Россию.

«“КазаньCаммит” привлекает новых инвесторов. Это знакомство с людьми, которые хотят вложиться в Татарстан, Россию» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пусть Европа вводит какие-то санкции, пусть будет»

Станет ли исламский мир новым инвестором для России?

Конечно, к этому все и идет. Это уже давно началось, когда санкции только начинались, в первую очередь откликнулся исламский мир. Нужно это ценить и идти вместе. Это и географически заложено. Ведь и Средняя Азия наш близкий сосед. Пусть Европа вводит какие-то санкции, пусть будет. Зато после каждых санкций есть рост тех производителей, которые ранее были где-то «взаперти», сейчас для них открыты дороги и есть возможности, чтобы начать производить свои продукты. Конечно, есть и свои трудности, не без этого, но надо это все пройти.

Многие наблюдатели говорят, что арабские страны с осторожностью относятся к России и инвестициям в нашу страну. Что нужно для развития бизнеса?

Осторожные – это арабские страны, которые взаимодействуют с европейскими и мировыми банками. А те банки, в которых, например, беспроцентные ставки, также заинтересованы в России.

«Я думаю, что народ заживет, у каждого будет свой бизнес, свое направление»

На ваш взгляд, Центробанк смягчит условия для исламских форм кредитования?

Да давно уже пора Центробанку смягчить все эти условия. Сколько мы уже проводим эти форумы и говорим, что надо повернуться лицом, обсуждать, встречаться?! Вот на последнем форуме по исламским финансам в Грозном были затронуты эти все вопросы о том, что нам надо прислушаться к тем знатокам исламских финансов. Ведь исламские финансы действительно смогут сыграть большую роль в восстановлении и становлении Российской Федерации.



А Татарстан – это же целый хаб и очень плодотворно идет к этому. Даже выступление Рустама Нургалиевича на пленарном заседании, где он сказал, что у нас есть много направлений – и IT-сфера, и сельскохозяйственная деятельность, и строительство, которые взаимодействуют с исламскими финансами, и все остальное к этому идет.

Каких инвесторов вы бы хотели привлечь?

Конечно, тех, кто без каких-либо санкций. Но мы говорим про обход санкций и видим опыт Ирана, Пакистана и других мусульманских стран, которые поддерживают Россию, те же ОАЭ, Катар, КСА, Оман и др. Вот как раз сегодня и Рамазан Абдулатипов (Постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества. – Ред.) поддержал эту инициативу и призывает к тому, чтобы вместе идти и развиваться.

Усиливать надо в первую очередь отношения с исламскими странами. Конечно, есть проблема с Европой, США, где перекрыли нам пути в банковской системе. Поэтому нужно быть всегда готовыми быть к таким ситуациям.

А вы верите, что Запад отменит санкции?

Мне, простым словом, по барабану на санкции. Конечно же, в российской политике всегда призывают быть вместе, искать пути к примирению. Политика есть политика, но есть ведь народ, который прежде всего страдает от этих санкций. Но если они не хотят, то и «счастливого пути», чтобы они и дальше развивались, а нам нужно искать новые продуктивные пути для развития. Я думаю, что народ заживет, у каждого будет свой бизнес, свое направление.

Наргиза Амруллаева

Источник: «Миллиард.Татар»