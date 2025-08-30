Марат Гирфанов поздравил лениногорцев с Днем Республики Татарстан

Фото: пресс-служба Лениногорского района РТ

Руководитель Лениногорского района Марат Гирфанов поздравил жителей района с Днем республики. Поздравление он опубликовал в своем Телеграм-канале.

«Татарстан сегодня – это регион с мощной промышленностью, развитым сельским хозяйством, передовыми технологиями и богатыми культурными традициями. И Лениногорск вносит весомый вклад в этот успех», – написал Гирфанов.

Он также процитировал слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова: «Вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи».

Гирфанов напомнил, что по решению Минниханова в этом году стартовала масштабная программа по модернизации дорог. Он отметил, что благодаря дополнительному финансированию в размере 314 млн рублей к ранее выделенным 240 млн рублей удастся привести в порядок дорожную сеть района.

«Процветания нашему Татарстану! Пусть в каждом доме будут мир и счастье», – заключил руководитель муниципалитета.