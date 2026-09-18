Марат Гатин вместе с семьей проголосовал на выборах

Фото предоставлено Маратом Гатиным

Заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», помощник Раиса Татарстана Марат Гатин в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Государственной думы. На избирательный участок он пришел вместе с семьей, до начала рабочего дня.

«Выборы – это не просто процедура. Это момент, когда каждый гражданин может повлиять на то, как будут развиваться страна, регион, город. Сегодня первый день голосования в Государственную думу, и мы всей семьей до начала рабочего дня пришли и сделали свой выбор», – рассказал Марат Гатин.

Сделают свой выбор и сотрудники Группы, которые сейчас находятся за рубежом. Делегация из Татарстана работает в командировке в Египте – она участвует в десятой сессии международного форума искусств людей с особыми способностями «Аулядна» («Наши дети»). Проголосовать они планируют в Посольстве России в Каире.