Марат Галиев призвал создать платформу по поддержке вернувшихся с СВО

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В России необходимо создать платформу для поддержки и адаптации бойцов, вернувшихся со специальной военной операции. Таким мнением в преддверии XXII съезда партии «Единая Россия» депутат Государственного Совета РТ, участник СВО Марат Галиев. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Галиев отметил, что в ходе съезда будут обсуждаться новые формы поддержки бойцов и их семей, будут инициированы и анонсированы новые программы.

«Мы у себя в республике активно занимаемся и законотворчеством, и продвижением новых инициатив для того, чтобы максимально эффективно сейчас поддержать ребят, которые возвращаются. Но самое главное — создать платформу по поддержке и адаптации ребят после их возвращения. И поддержка семей участников СВО — это в первую очередь», — заявил парламентарий.

Тема поддержки бойцов, их близких, а также жителей новых регионов и приграничья станет одной из ключевых на съезде. В том числе планируется внести отдел об оказании помощи военнослужащим в народную программу партии. Кроме того, будут подняты вопросы укрепления первичного звена партии, обновлен генеральный совет и его президиум.

Татарстан на съезде представляют делегаты, избранные в ходе XXXVII конференции Татарстанского регионального отделения партии, которая прошла 23 ноября в Казани. Также в список вошли представители исполкома реготделения, сторонников партии, Штаба общественной поддержки, депутаты Госсовета РТ — участники СВО и другие.