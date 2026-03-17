Марат Галеев: «Опыт Мухаметшина помог Татарстану избежать политического хаоса»
Вклад Фарида Мухаметшина в сохранение общественно-политической стабильности Татарстана в переломные годы отметил депутат, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев на 19-м заседании парламента VII созыва.
«У Татарстана был свой потенциал конфликтности – и на этнической основе, и на других принципах. И, конечно, заслуга политического руководства республики в том, что удалось удержать общество от радикализации. Мудрость в том, что в руководстве республики оказались люди, которые быстро научились культуре политических дискуссий, парламентской демократии, культуре парламентаризма», – заявил он.
Депутат подчеркнул, что становление политической системы республики проходило в условиях резкого расхождения взглядов в конце 1980-х годов.
«В середине 80-х годов была допущена политическая возможность видеть по-разному. И что тут началось? Находясь в одной партии, настолько диаметральные точки зрения выявились у общества – от монархизма до анархизма, что, если всех слушать, страна могла бы скатиться в ахлократию, в хаос», – отметил Галеев.
Он также напомнил о последствиях кризисов начала 1990-х годов.
«Сейчас никто не любит это вспоминать, но печальный опыт ошибок трудного 93-го года забывать тоже нельзя. Мирным путем этого противоречия решить было бы невозможно», – сказал депутат.
По его словам, одним из ключевых достижений Татарстана стала согласованная работа всех ветвей власти.
«Сила республики была в том, что все ветви власти – исполнительные, законодательные, представительные – действительно работали вместе. Это очень большое достижение, отнюдь не во всех субъектах это удалось сделать», – подчеркнул он.
Депутат также отметил международный авторитет Мухаметшина, в том числе его работу в Совете Европы.
«Он представлял там не только республику, а всю Россию. Авторитет и республики, и страны в то время был достойный», – добавил он.
Галеев подчеркнул, что депутаты нынешнего созыва считают своей обязанностью сохранять и развивать традиции парламентской культуры, сформированные за годы работы Мухаметшина.