Марат Галеев о первом созыве Госсовета РТ: «Законов нужно было много – непаханое поле»

30 марта 1995 года прошло первое заседание Госсовета РТ – правопреемника Верховного Совета ТАССР. Каким был парламент первого созыва, с какими вызовами ему пришлось справляться, и что он изменил законами в жизни республики, в интервью «Татар-информу» рассказал депутат первого – седьмого созывов Марат Галеев.





Марат Галеев рассказал, каким был парламент первого созыва и с какими вызовами ему пришлось справляться

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Общество само потребовало жить по законам, которые бы принимались выбранным органом власти»

– Марат Гадыевич, расскажите, как зарождался парламентаризм. Как народ воспринимал формирование законодательной власти?

– Парламент – это избираемый народом законодательный орган власти, то есть основанный на принципах демократии. Но так было не всегда, поскольку базовые законы союзным республикам в нашей стране спускались сверху, исходя из того устройства, которое было с 1922 года.

Когда в 1985 году Михаил Горбачев (Генеральный секретарь ЦК КПСС, – прим. Т-и) допустил возможность плюрализма мнений, то многие оторопели. Меня даже часто спрашивали: «Что такое плюрализм?». Для многих это было в новинку…

Сначала была одна господствующая партия, а внутри нее обнаружилось море мнений, причем часто диаметрально противоположных. Оказалось, что в одной партии есть люди самых разных убеждений, и им дали возможность говорить. Это, безусловно, серьезный переворот в головах. И процесс действительно пошел. Люди увидели, что можно жить по законам, а не по постановлениям ЦК КПСС и Совета Министров.

Но это только один аспект. А другой аспект – борьба рыночников и антирыночников. Элементы скрытой инфляции в виде дефицита товаров на рынках набирали обороты. Естественно, что общество выражало недовольство. Возродился лозунг «Вся власть Советам». То есть Совет должен быть законодательным органом власти, законы должны превалировать в жизни общества.

«Под руководством первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева была создана программа «мягкого перехода» к рынку» Фото: gossov.tatarstan.ru

Шла широкая внутрипартийная дискуссия – идти по рыночному пути или не по рыночному. Если по рыночному, то какой должен быть рынок? Моделей – множество. Дискуссии на эту тему были, в том числе в партийной организации Татарстана. Я сам в них активно участвовал будучи, в том числе, секретарем обкома по идеологии в начале 1990-х.

Рассматривалась опасность перехода к рынку в условиях монополизма, потом так и получилось. Это длинная история, она не к нашему вопросу. Это к тому, что общество само потребовало жить по законам, которые бы принимались избранным органом власти. Можно сказать, что идеи парламентаризма набрали силу и получили новый импульс в 1980 – 1990 годы. Но опять же не обошлось без противоречий. Например, обострились вопросы статуса автономных республик.

В Татарстане были разные мнения, в том числе крайне радикальные, но центристские позиции были более сильными в результате подхода Минтимера Шаймиева (первый секретарь Татарского обкома КПСС, Председатель Верховного Совета ТАССР, первый Президент РТ – прим. Т-и). Он понимал, что нужны серьезные реформы рыночного характера. Мы оказались в условиях, когда нет законов, законодательных основ работы экономики, есть стихийные процессы.

«Парламент вместе с исполнительной властью оперативно реагировал на кризисные моменты»

– Какие задачи ставились перед Государственным Советом первого созыва?

– Первое – это создать законодательный каркас, сохранить стабильность в обществе. Нынешние успехи Татарстана связаны, в том числе, с тем, что мы смогли законодательный каркас сложить еще в первом созыве Государственного Совета. Хотя начало было положено еще предыдущим Верховным Советом ТАССР.

Сохранить политическую стабильность одновременно проводя реформы без соответствующего развития экономики было невозможно. Под руководством первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева была создана программа «мягкого перехода» к рынку. «Мягкое» вхождение в рынок означало, по сути, антирыночные меры – это дотирование товаров первой необходимости, сдерживание цен на жилищно-коммунальные услуги и так далее.

«Парламент быстро реагировал на меняющуюся ситуацию, принимал законы, которые сразу приносили реальную пользу» Фото: gossov.tatarstan.ru

Переход нужен был постепенный, чтобы сохранить политическую стабильность в республике. У нас больше половины населения в те годы было занято на оборонных предприятиях, поэтому в условиях практического прекращения госзаказа руководство республики их поддерживало. Во многих субъектах они обанкротились, их просто нет. А мы все оборонные предприятия сохранили, поскольку Минтимер Шаймиев понимал, что это нужно не только республике, но и всей стране. И сейчас, когда страна проходит час испытаний, - они востребованы.

Минтимер Шаймиев думал и о сельском хозяйстве, вообще обо всех отраслях. Он понимал, что на сырой нефти далеко не уедешь, там конъюнктура цен и волатильность высокая. Был такой сложный период в 1996-1997 годах, когда зарплату нефтяникам не могли платить. Поэтому в республике срочно приняли закон о нефти. В нашей стране такого закона не было. Мы его написали с чистого листа. Смысл был в том, чтобы сохранить рабочие места. Весь юго-восток Татарстана связан с нефтью, огромное количество людей остались бы без работы.

То есть парламент быстро реагировал на меняющуюся ситуацию, принимал законы, которые сразу приносили реальную пользу.

– Какие еще были первые законодательные инициативы депутатов, на решение каких проблем они были направлены?

– В республике раньше, чем на федеральном уровне, приняли Земельный кодекс, законы о недрах, о нефти и газе и множество других законов. Они позволяли республике с опережением налаживать жизнь на законодательных основах.

Взять хотя бы закон о приватизации. В России тяжело процесс шел. Приватизация шла не по закону, а по указу Президента России, что привело к образованию монополий и олигархов. Издержки этих решений ощущаются до сих пор.

У нас в этой части все было более демократично: вместе с ваучерами издали приватизационные чеки. Они несколько расширяли возможность приватизации для всех граждан.

То есть парламент вместе с исполнительной властью оперативно реагировал на кризисные моменты в обществе, экономике, социальной сфере, принимал законы, которые тут же помогали решать совершенно конкретные практические задачи. Здесь мы еще не рассматриваем проблемы, вызванные распадом страны и разрывом кооперационных связей. Все это осложняло процессы реформ.

«Очень сильным в парламенте первого созыва был гуманитарный состав – писатели, поэты. Это легендарные имена. Например, в комитет по экономическим реформам входил Туфан Миннуллин» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Проводили сессии каждую неделю, заседали по несколько раз в месяц»

– Каким был первый депутатский состав? Насколько парламентарии были активны и возникали ли между ними разногласия?

– Особенность Государственного Совета первого созыва в том, что часть депутатов работали на постоянной, профессиональной, основе. Чтобы стать депутатом, нужно было оставить свою работу и перейти в Госсовет на профессиональную основу, потому что законов нужно было много – непаханое поле. Кроме «профессиональных» парламентариев депутатами могли быть также руководители предприятий, не оставляя основную работу. Тогда по закону и главы администраций тоже были депутатами.

Мы проводили сессии каждую неделю, заседали по несколько раз в месяц. И смогли принять огромное количество базовых законов, которые создали законодательный каркас.

Очень сильным в парламенте первого созыва был гуманитарный состав – писатели, поэты. Это легендарные имена. Например, в комитет по экономическим реформам входил Туфан Миннуллин. По первому образованию он бухгалтер, то есть в какой-то мере имел экономическое образование.

Он был очень активный, неравнодушный человек, на все имел свое мнение, всегда выступал. И с его мнением считались. У него было независимое мышление. Были и другие знаковые личности – поэт Ренат Харисов, бывший журналист Зиля Валеева. Василий Лихачев – признанный ученый по проблемам развития федерализма. То есть было много людей, которые формировали парламент, с широким кругозором.

Депутатский корпус был очень активный. Иногда полдня повестку не могли утвердить, настолько были острые, жаркие дискуссии.

– Значит, было много разных мнений. И как уживались в одном парламенте депутаты с противоположными взглядами?

– Ни разу никто ни с кем не подрался, как бывает в некоторых парламентах. Все решалось с помощью дискуссий, они были острыми. Но никто не переходил грань парламентаризма, культура была.

Бывало нередко, что депутаты переходили на повышенные эмоции в пылу спора, но всегда могли выйти из этой ситуации. И потом, как мне казалось, врагами не становились. Разногласий возникало много, но были такие депутаты, которые выводили на компромиссный центристский вариант решение вопросов. Стабильность работы парламента поддерживалась благодаря культуре, такту, терпению Председателей Государственного Совета – Василия Лихачева (в первом созыве) и Фарида Мухаметшина (в последующих созывах).

Если разногласия достигали высокого накала, то подключался Президент республики, создавалась согласительная комиссия. И в рамках согласительной комиссии компромисс всегда находили.

«Стабильность работы парламента поддерживалась благодаря культуре, такту, терпению Председателей Государственного Совета – Василия Лихачева (в первом созыве) и Фарида Мухаметшина (в последующих созывах)» Фото: gossov.tatarstan.ru

– По каким, например, вопросам собиралась согласительная комиссия?

– По вопросам, связанным с приватизацией, по нефтяной деятельности, по тому, как выстраивать отношения с федеральным центром. А с федеральным центром переговоры проводились по разным дискуссионным вопросам.

– Прислушивались ли к мнению Татарстана на федеральном уровне? Как парламент первых созывов взаимодействовал с федеральными органами законодательной власти?

– 15 февраля 1994 года в Москве был подписан Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. В Договоре был прописан ряд полномочий, которые у нас появились. На базе Договора мы оставались в правовом поле России, могли избрать депутатов Госдумы, назначать сенаторов.

Но мы уже к этому времени в рамках своих полномочий успели принять большое количество региональных законов. Поэтому, когда первый и второй созывы Госдумы стали принимать базовые законы, началось противоречие с нашим законодательством. Следующие созывы Госсовета Татарстана занимались гармонизацией наших законов с федеральными, чтобы было общее правовое поле. Мы гармонизировали законы на базе переговоров. И я тоже принимал в этом участие. Самые тяжелые вопросы решали Президенты России и Татарстана – Владимир Путин и Минтимер Шаймиев.

Договор мы никогда не переступали. Шаймиев в те годы сказал: «Мы хотели самостоятельности, мы этот политический документ имеем, но это еще и ответственность». И была повышенная ответственность за результаты, потому что Шаймиев говорил: «Научитесь теперь сами решать».

Мы платили налоги под делегированные полномочия, но не получали дотаций. Мы должны были за счет собственных доходов решать проблемы, а для этого надо работать.

Когда приводили региональное законодательство в соответствие с федеральным, Москва нередко признавала, что у нас есть сильные законы, и это учитывалось. По экологии, например, сразу сказали, что наш закон лучше, кое-что заимствовали.

Мы приняли закон о свободной экономической зоне «Алабуга». Такая модель вначале вообще отрицалась. Говорили, что не должно быть никаких особых условий для бизнеса, - на то были свои причины – в 1990 годы создавали особые зоны, а они оказались криминальными, без инвесторов.

Изюминка нашего закона – чтобы стать резидентом особой экономической зоны, обязательно нужен был инвестиционный проект и соответствующие инвестиции. Только в этом случае можно стать резидентом. Эта идея потом перекочевала в федеральный закон. Сейчас в нашей стране более 20 особых экономических зон. А мы благодаря нашему закону к тому времени уже опыт наработали. У нас до сих пор «Алабуга» считается лучшей особой экономической зоной в России.

«Нынешние успехи Татарстана связаны, в том числе, с тем, что мы смогли законодательный каркас сложить еще в первом созыве Государственного Совета» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Закон может быть правильный, но если общество не созрело, он не будет работать»

– Вы были депутатом парламента республики шести созывов и работаете в нынешнем, седьмом, созыве. Какой период, на ваш взгляд, был самым сложным?

– Все семь созывов – разные. В первом созыве было сильное творческое начало – с нуля разрабатывались законы, которые не имели аналогов в России. Для меня это была научно-прикладная деятельность. Здесь были творческие муки, так скажем.

Другой созыв связан с гармонизацией законов, жесткими дискуссиями. В третий созыв Татарстан подписал новый Договор с Россией, существенно усеченный. Но мы сохранили определенные статусные вещи.

В следующие созывы вопросы законодательного каркаса были решены, происходила шлифовка законов. На эти годы приходится конструктивное во всех сферах жизни сотрудничество с федеральными органами власти. Ведущую, лидерскую роль в этом играет, безусловно, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. И результаты дают о себе знать: Татарстан по показателям социально-экономического развития и качеству жизни стал одним из ведущих субъектов Российской Федерации.

Но начиная с 2010-х годов стали обостряться проблемы внешнего характера. Это, конечно, не могло не сказаться на Татарстане. Парадигма развития и экономики менялась существенно. Где-то до 2014 года стояла задача – включиться в кооперацию с глобальными транснациональными корпорациями, а потом мы вынуждены были провести разворот на 180 градусов.

А после 2022 года трудностей стало еще больше. Западные страны ввели санкции, которых раньше не было. Поэтому каждый созыв по-своему сложный. Сейчас, как никогда, необходимы единение и консолидация всей страны – это относится и к законодательству.

«Я не хочу критиковать, но если закон начинается со слов о запрете, думаю, это избыточно. Но это моя субъективная точка зрения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Как, по вашему мнению, дальше должна развиваться законодательная система Татарстана?

– Мне кажется, законы должны быть более эластичными и регулировать жизнь общества, чтобы это было выгодно большинству. Принятием каких-то жестких запретов, как правило, проблема не решается.

Я не хочу критиковать, но если закон начинается со слов о запрете, думаю, это избыточно. Но это моя субъективная точка зрения, может, я ошибаюсь. Как правило, ситуация не улучшается в действительности – пить и курить меньше не стали. Не путем принятия таких законов нужно решать проблему.

Когда очень много запретов, результат бывает один – перестают замечать такие законы, а потом и на другие переходит сознание. Я понимаю, запреты должны быть. Любительское производство взрывчатых веществ должно быть запрещено, в этом никто не сомневается. Более того, должно быть уголовно наказуемо.

В советское время предпринимательская деятельность была запрещена, это было уголовно наказуемое деяние. Потом разрешили, но в сознании многих людей этот запрет сидит до сих пор. К предпринимателям вообще было негативное отношение, даже в решении судов часто превалирует обвинительный уклон – если предприниматель, то, значит, вор. Это ментальная проблема, и она не решается принятием законов.

Закон может быть правильный, но если общество к нему не созрело, он не будет работать. Парламентский путь развития заключается в том, что по мере созревания общества те или иные вопросы решались законодательно.