Марат Галеев: «Если дешевые деньги хлынут на рынок – будет скачок инфляции»

Несмотря на внешние сложности, промышленность Татарстана демонстрирует уверенный рост. Динамично развивается и IT-сектор, в том числе благодаря тому, что в республику переезжают компании из других регионов России. Какие риски пока сохраняются в экономике и как бороться с вызовами, обсудили сегодня депутаты на заседании парламентского комитета.





Совместное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству и Экспертного совета при Комитете Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству

За 20 лет доля обрабатывающих производств в отгрузке достигла 80%

Несмотря на санкционное давление, промышленные предприятия Татарстана развиваются хорошими темпами, реализуются масштабные инвестиционные проекты, рассказал на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

«В прошлом году нам удалось достичь рекордного роста – индекс промышленного производства в республике составил почти 110%. Отгружено продукции более чем на 6 трлн рублей. За 20 лет доля обрабатывающих производств в отгрузке достигла 80%», – заявил он.

Однако, по словам Карпова, не все отрасли в прошлом году развивались одинаково. Рост наблюдается в выпуске химических веществ, электротехнического оборудования, в производстве беспилотников, вертолетов, кораблей, заметил он.

«Вместе с тем ряд отраслей показал незначительное снижение. Здесь отдельно выделяется ситуация с автомобилестроением. Но в целом по стране такая проблема существует. Рынок фактически в два раза стал меньше. На это есть объективные причины», – констатировал он.

Карпов добавил, что износ производственных мощностей по разным отраслям составляет от 40% до 70%. И для того, чтобы их обновлять, необходимо льготное финансирование. И такая мера поддержки действует – это льготный заем от 1% до 3% до 200 млн рублей.

«Также свыше 200 млрд рублей можем привлекать по условию софинансирования: на республиканский рубль – девять рублей федеральных. И, конечно, мы видим резервы в наших НИОКР», – подчеркнул первый замминистра промышленности и торговли.

Родион Карпов: «Драйвером экономического роста является федеральный проект «Производительность труда»

В этом году восемь предприятий стали участниками проекта «Производительность труда»

Драйвером экономического роста, по словам Карпова, является федеральный проект «Производительность труда». В Татарстане он реализуется с 2019 года, а сейчас интегрирован в новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Проект направлен на создание условий для роста производительности труда и внедрения методов бережливого управления и производства. Например, на сельскохозяйственном предприятии «Татарстан» благодаря этому проекту выявили простой техники и увеличение времени доения коров. Устранив проблемы, оптимизировали процесс производства молока.

«С начала реализации федерального проекта его участниками стали 355 предприятий Татарстана, в том числе 87 в прошлом году. На этот год мы себе установили еще более высокую планку – вовлечь в проект не менее 60 предприятий. И уже восемь стали участниками этого проекта», – отметил первый замминистра промышленности и торговли.

Средний экономический эффект по предприятиям – участникам проекта составляет 20 млн рублей. Совокупный экономический эффект по реализованным проектам на предприятиях превысил 5 млрд рублей, сообщил он.

«В прошлом году существенный вклад в реализацию проекта внесли наши крупные промышленные центры: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Зеленодольск, Елабуга», – рассказал Карпов.

Булат Габдрахманов: «В основном приезжают компании, которые уже имеют стабильный рост, стабильный продукт. И в этом мы тоже видим основную стратегию роста нашей отрасли на последующие годы»

«Налоговые платежи отрасли в бюджеты всех уровней в прошлом году увеличились на 20%»

Высокими темпами в республике развивается IT-сфера. За пять лет выручка отрасли увеличилась почти в 2,5 раза. За прошлый год она прогнозируется в объеме 269 млрд рублей, рассказал заместитель министра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов.

«По прогнозным значениям, за 2025 год рост составит порядка 35%. Налоговые платежи отрасли в бюджеты всех уровней в прошлом году увеличились на 20% по сравнению с 2024-м и составили 42 млрд рублей», – сообщил он.

По словам Габдрахманова, сегодня в сфере IT работают более 3,5 тыс. компаний. «51 новая компания появилась в прошлом году, из них более половины переехали из других регионов в Татарстан», – отметил он.

Так, в прошлом году 34 IT-компании из 12 регионов России переехали для работы в Татарстан. Их совокупная выручка за год составила 5 млрд рублей.

«В основном приезжают компании, которые уже имеют стабильный рост, стабильный продукт. И в этом мы тоже видим основную стратегию роста нашей отрасли на последующие годы», – заявил замминистра цифрового развития.

Он добавил, что прибыль системообразующих предприятий выросла более чем в десять раз, снизилась долговая нагрузка, возросла рентабельность активов и продаж.

«Понятно, что сохраняются риски, связанные не только с ключевой ставкой, но и с налоговым регулированием. Повышение страховых взносов и снижение лимита по упрощенной системе налогообложения могут привести к росту стоимости IT-продуктов и дальнейшему снижению инвестиционной активности», – заметил Габдрахманов.

«Россия занимает лишь 30-е место по использованию и развитию искусственного интеллекта»

Драйвером развития экономики во всем мире сегодня является искусственный интеллект, который играет особую роль в оптимизации производства, заявил замминистра цифрового развития.

«На мировом уровне Россия пока занимает лишь 30-е место по использованию и развитию искусственного интеллекта. Тем не менее в Татарстане уже есть задаток практической базы внедрения искусственного интеллекта», – подчеркнул он.

Так, в сельском хозяйстве искусственный интеллект позволяет выявлять более 90% случаев заболевания животных. В промышленности предприятие «КАМАЗ» внедряет интеллектуальные системы в новой линейке автомобилей. В Казани искусственный интеллект используется для контроля за состоянием дорог. В медицине искусственный интеллект позволяет в пять раз сократить время на диагностику и повысить точность выявления патологии, проинформировал Габдрахманов.

При этом, по его словам, эти решения пока носят точечный характер и требуют масштабирования. Именно поэтому в республике была принята программа развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее бюджет – 5 млрд рублей.

«Программа охватывает четыре ключевых блока. В части развития инфраструктуры в 30 раз планируется увеличить вычислительные мощности. Это прикладные проекты – во всех ключевых отраслях экономики внедрение ИИ-агентов для оптимизации процессов. Это кадры – обучение по программе ИИ начиная с пятого класса, а также студентов. И наука. Здесь предполагается создание по две лаборатории искусственного интеллекта ежегодно», – отметил замминистра цифрового развития.

Ренат Мистахов попросил больше внимания уделить развитию экспорта

«Наш рынок за рубежом начинают занимать китайцы, индусы – те, кого мы учили»

После выступления докладчиков парламентарии смогли задать им свои вопросы и высказать пожелания. Так, депутат и гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов попросил больше внимания уделить развитию экспорта.

«На российский рынок смело заходит экспорт в виде Китая. Китай нас просто сметает. И все, что есть, у нас идет из Китая. Мы же никакую агрессивную позицию не занимаем. Нужно больше политических инструментов, которые бы позволяли заходить на рынки. Иначе мы так весь рынок растеряем. Наш рынок за рубежом начинают занимать китайцы, индусы – те, кого мы учили. Еще посидим – и больше на эти рынки, которые были, я имею в виду по судостроению, мы не зайдем», – заявил он.

Мистахов также попросил рассмотреть возможность развития научных проектов на имеющихся площадях крупных промышленных предприятий. «Крупный бизнес не загружен. Почему научные разработки нельзя предлагать и внедрять, инвестируя, на этих промышленных предприятиях?» – сказал он.

Первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин ответил, что для «дозагрузки» предприятий необходима кооперация. «Нужна кооперация по НИОКР, кооперация по логистике, по всем остальным направлениям. Надо максимально включаться во все те направления, которые у нас есть. Максимально участвовать в проектах повышения производительности труда», – подчеркнул он.

Марат Галеев: «Можно двигаться только потихоньку, выбрать те резервы, которые дает нынешняя ситуация. Ставка потихоньку снижается. Это результат многолетних усилий, в целом политики государства»

«Многие государства, если хотят зарабатывать на экспорте, резко снижают налоги»

Экспорт продукции отрасли судостроения – это точечный вопрос, заявил заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

«Судостроение – самая сложная отрасль, потому что оборот капитала медленный. Нужны огромные оборотные средства. Но я бы на месте федерального правительства снизил налоги на экспорт. Денег нет, понятно. Но можно сделать конкуренцию. Многие государства, если хотят зарабатывать на экспорте, резко снижают налоги там, где есть экспорт. И тогда возможно решение проблемы. Но этот вопрос больше федерального уровня», – заметил он.

Даже без технологической революции, но через грамотный рыночный менеджмент можно снизить издержки при высокой ключевой ставке, продолжил депутат.

«На самом деле экономические законы настолько объективны. Снижение ключевой ставки по пути заставит снизить ставки по депозитам. Если снизить ставки по депозитам, сделать дешевые деньги, которые накоплены в банках, а они сопоставимы с размером годового валового продукта, там и деньги населения, все эти деньги уйдут из банков и хлынут на рынок. Какой будет результат? Скачок инфляции. Сразу скачок», – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Галеева, Центробанк выстроил грамотную политику. «Очень хорошо, что сегодня в нашем комитете подобных вопросов и обсуждений нет, стенаний нет. Можно двигаться только потихоньку, выбрать те резервы, которые дает нынешняя ситуация. Ставка потихоньку снижается. Это результат многолетних усилий, в целом политики государства», – резюмировал он.