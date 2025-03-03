Марат Фаляхов: запуск ЭП-600 – вопрос суверенитета отрасли и страны

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Запуск этиленового комплекса ЭП-600 – вопрос суверенитета отрасли и страны. Об этом на сессии Нижнекамского городского совета заявил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим», депутат Госсовета РТ Марат Фаляхов.

«Полтора года назад мы сомневались: сможем ли его вообще запустить? Зарубежные партнеры игнорировали нас, но мы доказали, что способны на прорыв без внешней поддержки. Это проект не просто про тонны этилена — это вопрос суверенитета отрасли и страны», — заявил Фаляхов.

Последние три года стали для компании периодом испытаний, отметил он.

«Когда захлопнулись ключевые экспортные рынки, пришлось полностью перестраивать логистику и переориентировать продажи на внутренний рынок», — сказал гендиректор НКНХ.

Санкции против поставок спецхимии и оборудования создали угрозу остановки производств, но, как подчеркнул Фаляхов, объединение усилий и гибкость помогли превратить вызовы в возможности: «Только сплоченность команды и партнеров позволила нам двигаться вперед».

Он добавил, что в развитие компании инвестируют 500 млрд рублей до 2030 года. Из них 180 млрд выделят на строительство установок по производству этилбензола, стирола и полистирола. Также планируют внедрить АСУТП и объединение 193 операторных зон, которые повысят безопасность и управляемость.

На экологические программы компания направит 13,6 млрд рублей. Средства выделят на строительство локальных очистных сооружений для комплекса ЭП-600, третий этап реконструкции биологических очистных и другие инициативы.

«Сегодня НКНХ — это не просто завод. Это драйвер роста для Татарстана, точка притяжения инвестиций и технологий. Наши проекты создают рабочие места, улучшают экологию и укрепляют экономику России», — резюмировал гендиректор.