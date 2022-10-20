Марат Баширов о послании Президента Татарстана: «Не бывает фронта без крепкого тыла»

В своем послании Президент Татарстана Рустам Минниханов говорил о поддержке малых и средних предприятий, и это очень важно. Таким мнением поделился российский политтехнолог Марат Баширов с участниками заседания экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ по видеосвязи.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мне очень понравилось, что Президент говорил о малых средних предприятиях. Татары – предприимчивый народ, мы умеем сами обеспечивать себя. Минниханов говорил о малом и среднем бизнесе в нынешней ситуации, и это очень важно. Примерно половина граждан России и Татарстана обеспечивают себя сами, создают рабочие места, помогают родственникам и близким», – сказал он.

Спикер отметил, что послание Президента Татарстана касается жизни обычных людей.

«Мы понимаем, что переживаем переломный момент в истории России. Вопросы единства, обеспечения тех людей, которые идут нас защищать, очень важные. У нас появляется дополнительная нагрузка, важно обеспечить парней, которые едут защищать нашу страну», – отметил Баширов.

Федеральный эксперт сообщил, что услышал от Рустама Минниханова важные слова, которые должен произнести каждый губернатор регионов страны.

«Не бывает фронта без крепкого тыла. От нас зависит то, насколько будет крепкой экономика», – заключил спикер.