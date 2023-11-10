В Казани призвали создать еще один дворец спортивной гимнастики

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казани нужен еще один центр спортивной гимнастики. Его создание необходимо, учитывая растущий интерес татарстанцев к этому виду спорта, заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» президент Федерации спортивной гимнастики РТ Марат Бариев.

«Интерес к занятиям спортивной гимнастики сильно вырос, – подчеркнул он. – Родители хотят, чтобы их дети были такими же красивыми, умелыми, ловкими, как наши олимпийские чемпионы. В Казани нужен еще один большой зал, или даже дворец гимнастики, чтобы там могли тренироваться спортсмены любого уровня подготовки, вплоть до самого высокого».

По словам Бариева, работа в этом направлении уже ведется. Так, в 2024 году в жилом районе «Салават Купере» появится новый зал для занятий спортивной гимнастикой. Однако он не будет подходить для тренировок профессиональных спортсменов, так как предназначен для детских занятий.