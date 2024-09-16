Марат Бариев стал почетным гостем Всемирных игр кочевников в Казахстане

Фото: пресс-служба Олимпийского совета РТ

Председатель Олимпийского совета Республики Татарстан Марат Бариев посетил в качестве почетного гостя Всемирные игры кочевников, которые прошли в Казахстане.

«Примечательно, что на Всемирных играх кочевников впервые была представлена общая команда России. Раньше в соревнованиях принимали участие отдельные команды регионов нашей страны», — отметил спортивный функционер .

«Мы уже соскучились по тому, что в честь российских спортсменов поднимается флаг России, играет гимн нашей страны. Приятно, что свою лепту в успех команды России внесли спортсмены из Татарстана, завоевавшие 17 медалей, в том числе четыре золотых», — подчеркнул в разговоре с журналистом «Татар-информа» Бариев.

Собеседник агентства также отметил высокий уровень организации и важность проведения соревнований

«Этноориентированность, колорит мероприятия, современные спортивные объекты, грамотная организация привлекли много участников примерно из 80 стран. Я считаю правильным, что Россия (и, в частности, Татарстан) поддерживает это движение, потому что это реальное воплощение интереса к корням, истории народов через спорт, а это очень важно для детей и молодежи, будущих поколений», — уверен п редседатель Олимпийского совета РТ.

Кроме того, Марат Бариев принял участие в обсуждении планов по проведению в столице Татарстана Юношеских исламских игр с представителями Организации исламского сотрудничества. Завершила деловую поездку главы Олимпийского совета РТ встреча с руководством Министерства спорта Казахстана и Олимпийского комитета Казахстана. Стороны договорились о различных формах сотрудничества.