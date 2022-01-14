«Шаймиев сказал: в Москве делайте что хотите, но Татарстан будет поддерживать молодежь»

Государственный Советник Республики Татарстан 20 января отметит 85-летие. ИА «Татар-информ» подготовило серию публикаций, в которых известные люди рассказывают о деятельности Шаймиева. Как первый Президент Татарстана заложил основу популяризации спорта, вспоминает Марат Бариев, в свое время занимавший пост министра по делам молодежи и спорту РТ.

По словам Марата Бариева, основы полноценной, системной молодежной политики в Татарстане были заложены задолго до того, как эта тема оказалась в фокусе федеральных властей Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Благодаря Шаймиеву в Татарстане первым в стране был разработан механизм поддержки молодых семей

По словам Марата Бариева, основы полноценной, системной молодежной политики в Татарстане были заложены задолго до того, как эта тема оказалась в фокусе федеральных властей. Уже в 1990-е годы, несмотря на экономические трудности в стране, республика начала реализацию программ, направленных на поддержку молодых семей, студентов и молодых специалистов.

«Минтимер Шарипович всегда занимал самую промолодежную, проспортивную позицию. Он понимал важную роль молодого поколения в обществе, их проблемы и запросы от государства», – подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что на федеральном уровне в то время активно шло реформирование молодежного направления, постоянно менялись названия и функционал профильных ведомств. В итоге системность работы нарушалась, а живая связь молодого поколения с государством постепенно утрачивалась. Совсем по-другому обстояли дела в Татарстане.

«Минтимер Шарипович всегда занимал самую промолодежную, проспортивную позицию» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Минтимер Шарипович тогда писал письма в Москву о том, что необходимо сохранять федеральные структуры по работе с молодежью и развитию спорта. В один момент федеральный молодежный орган был упразднен, тогда Шаймиев сказал: вы в Москве делайте что хотите, но Татарстан будет поддерживать молодых людей», – вспоминает Марат Бариев.

Благодаря такой позиции Минтимера Шаймиева, именно в Татарстане первым в стране был разработан и утвержден механизм поддержки молодых семей – по сути, прообраз ипотеки для молодых. Ничего подобного, именно с расчетом на молодое поколение, в остальной России тогда не было.

«Заработала соответствующая республиканская программа, под нее выделяли бюджетные средства. Тогда само слово «ипотека» еще не использовалось, но по сути это была первая льготная ипотечная программа для молодых семей, позволявшая им приобретать собственное жилье. Потом на основе нашей программы другие регионы начали создавать собственные схожие программы. Это было непросто с финансовой точки зрения в тех условиях, но при поддержке Минтимера Шариповича все сложности удалось преодолеть», – отметил Бариев.

«Минтимер Шарипович писал письма в Москву о том, что необходимо сохранять федеральные структуры по работе с молодежью и развитию спорта» (на фото – Форум молодежи РТ, посвященный 15-летию молодежной политики Татарстана, 2009 г.) Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Он также отметил другой примечательный факт: в республике еще в 1993 году был принят закон о молодежи, который заложил основу системного подхода в этой сфере. На федеральном уровне это произошло лишь спустя десятилетия.

«Это был один из первых региональных законов подобного рода. А федеральный закон о молодежи был принят только в прошлом году», – заключил Марат Бариев.

«Шаймиев заложил основы становления Татарстана как спортивного центра страны»

Другим важным аспектом деятельности первого Президента Татарстана было развитие массового спорта среди жителей республики, особенно у подрастающего поколения, подчеркнул собеседник агентства. Возможно, свою роль здесь сыграла любовь к спорту у самого Шаймиева.

Важным аспектом деятельности первого Президента Татарстана было развитие массового спорта среди жителей республики, особенно у подрастающего поколения Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Минтимер Шарипович сам является большим поклонником спорта, всегда вел активный образ жизни: лыжи, водная гребля, шахматы, плавание, теннис», – вспоминает Марат Бариев.

Он вспомнил один из случаев, произошедших в 2000-х годах, когда в республике проводили массовый мониторинг состояния здоровья школьников. Тогда выяснилось, что значительная часть подрастающего поколения уже в молодом возрасте имеет проблемы со здоровьем, а занятия физкультурой в школах зачастую заменяются просмотром видеороликов и другими активностями вместо физических упражнений.

«Минтимер Шарипович был этим возмущен, он поставил задачу максимально развивать спорт, физическую культуру среди молодежи. Тогда было создано республиканское Министерство по делам молодежи, спорта и туризму, которое занялось системной работой на этом треке», – рассказал Бариев.

Он напомнил, что на тот момент в республике действовали всего около 50 спортивных школ. Сейчас их количество превысило отметку в 160 штук.

«Минтимер Шарипович сам является большим поклонником спорта, всегда вел активный образ жизни» (на фото – чествование команды «Рубин», 2002 г.) Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Спортивные школы были не во всех муниципальных образованиях, когда эта работа начиналась. Сейчас об этом даже нелепо говорить, ведь Татарстан уже давно является признанным спортивным центром среди регионов страны. И основы этого были заложены благодаря усилиям Минтимера Шариповича», – сказал Марат Бариев.

По его словам, перед новым министерством стояли задачи создания механизмов работы спортивных школ, привлечения новых кадров в эту сферу. Вторым этапом спортивного расцвета республики стали спортивные инфраструктурные проекты, которые получили финансирование благодаря позиции Шаймиева.

«Начали по всей республике создаваться спортивные базы, ледовые площадки, бассейны, стадионы и так далее. Была поставлена задача сделать свой каток, свой бассейн, свой спорткомплекс в каждом муниципальном образовании», – отметил Марат Бариев.

«Начали по всей республике создаваться спортивные базы, ледовые площадки, бассейны, стадионы...» (на фото – открытие культурно-спортивного центра в Богатых Сабах, 2002 г.) Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Другим инструментом привлечения молодежи в спорт стала ставка республики на достижения в большом спорте. Татарстан начал активно готовить спортсменов для профессиональных соревнований российского и международного уровней – звезды спорта стали кумирами тысяч школьников по всей республике, помогая делать шаги к здоровому образу жизни.

«Все это вместе с проведением регулярных спортивных состязаний и развитием инфраструктуры позволило сделать республику центром спорта страны. В свою очередь действующий Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов продолжил развивать заложенные Минтимером Шаймиевым основы, делая республику узнаваемой спортивной площадкой для всего мира», – резюмировал Марат Бариев.