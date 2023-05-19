Марат Бариев предложил провести в Казани Юношеские исламские игры

Одним из дальнейших вариантов развития отношений России и Исламского мира может стать проведение юношеских исламских игр в Казани. С таким предложением на одной из сессий KazanForum выступил депутат Госдумы РФ от РТ, президент Олимпийского комитета РТ Марат Бариев.

«Некоторые страны и международные спортивные организации открыли двери на соревнования для всяких фриков. Это ставит под сомнение действия Олимпийской хартии, идет в разрез с канонами ислама и христианства и чуждо общепринятым человеческим ценностям. В связи с этим хочу предложить проект „Исламские юношеские игры“. Это международные мультиспортивные соревнования, где могут участвовать спортсмены до 16 лет стран ОИС», — пояснил Бариев.

Среди основных принципов соревнований он назвал исламское товарищество и солидарность, основы ОИС и основные олимпийские постулаты. Игры помогут молодому поколению спортсменов проявить себя и получить опыт участия в международных соревнованиях самого высокого уровня, считает Бариев.

«Предлагается местом проведения первых исламских юношеских игр сделать Казань. В России проживает более 20 млн мусульман, а Татарстан — самый северный мусульманский регион в мире. Здесь уделяется особое внимание работе со странами Исламского мира», — добавил он.

В соревнования планируют включить 20 видов спорта, среди которых футзал, настольный теннис, дзюдо, волейбол и многие другие.