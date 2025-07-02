Марат Бариев поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

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2 июля отмечается День спортивного журналиста — профессиональный праздник людей, которые ежедневно рассказывают о самых ярких спортивных событиях, победах и достижениях спортсменов. С теплыми словами к представителям профессии обратился депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Спортивного совета республики Марат Бариев.

В своем поздравлении он подчеркнул значимость труда спортивных журналистов и их вклад в развитие спорта:

«Благодаря вашему профессионализму, острому журналистскому перу, преданности спорту, вам удается оперативно и правдиво освещать важнейшие спортивные события, массовые мероприятия, победы и достижения наших спортсменов, передавать эмоции болельщиков и спортсменов, делать спорт ближе к тысячам любителей спорта, продвигать спортивный имидж республики», — отметил Бариев.

Он выразил признательность за многолетнее сотрудничество и поблагодарил представителей профессии за самоотверженный труд, отметив, что за годы совместной работы сменилось не одно поколение журналистов, но неизменным остается их высокий профессионализм и любовь к спорту.

«Желаю Вам интересных тем, захватывающих репортажей, заслуженного признания, крепкого здоровья, покорения новых журналистских вершин! Пусть Ваш труд всегда приносит радость и гордость за вклад в развитие спорта в Татарстане!» — заключил он.