Марат Бариев напомнил о 30-летии государственной молодежной политики Татарстана

Марат Бариев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бывший депутат Государственной Думы РФ, экс-председатель Государственного комитета РТ по делам детей и молодежи, первый министр по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана Марат Бариев поздравил жителей республики с 30-летием государственной молодежной политики в регионе.

«Сердечно поздравляю с 30-летием образования Госкомитета по делам детей и молодежи Республики Татарстан, созданного в соответствии с постановлением Кабинета Министров №405 от 22 августа 1994 года. Именно это событие, а также закон „О молодежи“ Республики Татарстан (1993 г.) послужили точкой отсчета последовательного осуществления государственной молодежной политики в республике, с этого момента началась на государственном уровне активная работа в интересах молодежи и в интересах общества», — заметил он.

В связи с этим Бариев напомнил о создании новых молодежных учреждений и общественных молодежных организаций, о первом в стране законе «О поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» и об объявленном в 2001-м в соответствии с указом первого Президента РТ Минтимера Шаймиева Годе молодежи. «Была проделана действительно напряженная, интересная работа. За эти 30 лет выросло не одно поколение молодежи, многие из которых сегодня успешно работают во всех отраслях Татарстана и России», — сказал он.

Бариев выразил уверенность, что сейчас молодежная политика Татарстана уверенно развивается при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Об этом, по его мнению, свидетельствует и тот факт, что в республике создано самостоятельное Министерство по делам молодежи.

«Серьезное внимание уделяется молодежной политике на федеральном уровне, принят и федеральный закон „О молодежной политике в Российской Федерации“. И то, что день создания госкомитета совпал с открытием III Казанского глобального молодежного саммита, подтверждает, что татарстанская молодежная политика развивается и на международном уровне», — добавил экс-чиновник.

«Я благодарю за работу и поздравляю всех с 30-летием государственной молодежной политики Татарстана! Желаю оптимизма, молодежного задора, осуществления всех планов и проектов», — заключил Марат Бариев.