Марат Бариев: «Фарид Мухаметшин – твердый, принципиальный и дальновидный политик»

Фарид Мухаметшин возглавил парламент Татарстана в 90-е годы, в тяжелый для всей страны период, и стал надежным партнером первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Таким мнением, комментируя уход Мухаметшина с поста Председателя Госсовета РТ, поделился депутат республиканского парламента Марат Бариев.

«Фарид Мухаметшин – один из опытных и авторитетных руководителей парламента, посвятивший государственной деятельности более 30 лет. Он возглавил парламент Татарстана в начале 1990-х годов – в сложнейший период распада Советского Союза, когда усиливались радикальные политические силы, расшатывавшие ситуацию в стране. Именно в это время он проявил себя как твердый, принципиальный и дальновидный политик, став надежной опорой и партнером первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шариповича Шаймиева», – отметил он.

В период работы Мухаметшина на посту Премьер-министра республики его организаторский талант ярко проявился и в спорте. Возглавив хоккейный клуб «Ак Барс», он сумел вывести команду на чемпионский уровень уже через год, продолжил Бариев.

«Фарид Мухаметшин всегда уделял внимание спорту и поддержке здорового образа жизни. На многие спортивные мероприятия он приходил вместе с семьей, подавая окружающим достойный пример уважения к семейным ценностям и общественной активности», – заключил он.