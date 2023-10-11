Марат Багаутдинов: «Мы не должны допустить, чтобы наши дети забыли родной язык, традиции»

Марат Багаутдинов: «Цель – воспитать преемников, которые останутся после нас» Фото: предоставлено автором

«Первый Сабантуй в Крыму мы провели в 2015-м»

– Марат Камильевич, как давно вы в Крыму? И когда была создана общественная организация «Региональная национально-культурная автономия татар Республики Крым»?

– Сюда я переехал еще при Украине, в 2007 году. А вот наша организация, председателем которой я являюсь, официально начала работать в 2016-м. Почему официально? Потому что первый Сабантуй в Крыму мы провели годом ранее – в 2015-м. Приняли решение самостоятельно. Сколько смогли, собрали денег. На праздник собралось порядка 800 человек. Местные власти предоставили площадку на Гурзуфской улице в Симферополе. В Минкультуры Татарстана тоже пошли навстречу. Отправили народных артистов – Фарита Файзрахманова, Марселя Вагизова и Ясмин. Также приехал танцевальный ансамбль из Челнов.

Фото: предоставлено автором

– А крымские татары знали про Сабантуй?

– Праздника плуга у них нет, но есть Хадерлез. Отмечается 3 мая. Проводился до пандемии ежегодно на уровне Правительства Крыма. Как говорил мой дедушка, точнее дед моей жены (она крымская татарка), «хадерлез» переводится как «поиск родных». Это как родительский день у православных. Потом это переросло в праздник.

– А наш Сабантуй как восприняли в Крыму?

– Пользовался популярностью. В 2016-м, когда организацию официально создали, нам дали площадку в Гагаринском парке – благоустроенном месте. На Гурзуфской не было ни света, ни воды. А здесь цивилизация. Праздники проходили на ура. Но пришла пандемия в 2020-м и праздники все запретили. А потом и аэропорт перестал работать... В прошлом году Василь Гаязович [Шайхразиев, заместитель Премьер-министра РТ] приезжал в Крым. Он встречался с главой Сергеем Аксеновым. Был разговор о том, чтобы в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией в 2024 году организовать здесь федеральный Сабантуй. А в этом году в Крыму должны были провести выездное заседание конгресса татар. Но в связи с известными событиями все это отменилось. В итоге эстафету передали Республике Марий Эл – федеральный Сабантуй пройдет там.

Фото: предоставлено автором

«В Крыму сейчас проживает порядка 40 тысяч казанских татар»

– Если глобально, какие цели и задачи ставит ваша организация?

– Цель – воспитать преемников, которые останутся после нас. В Крыму сейчас проживают порядка 40 тысяч казанских татар. 8 тысяч из них в Симферополе, еще порядка 2.5 тысячи – в Севастополе. Проблема в том, что их дети не сегодня завтра забудут язык. Если в Татарстане, куда бы ты ни пришел, родную речь можно услышать везде, то здесь этого нет. Вот у нас есть группа в Ватсапе «Татарстанцы в Крыму», там состоит порядка 300 человек. Я ее создал в 2018 году. Могут присоединиться все татарстанцы, переехавшие на полуостров. Независимо от нации, грузин ты или армянин. Главное, из Татарстана. Цель – помочь друг другу. А недавно мы презентовали Совет молодежи при Постоянном представительстве РТ в РК и Севастополе. В планах – пригласить на официальное открытие и конгресс татар, и ФНК (Федеральная национально-культурная автономия во главе с Иреком Гильмутдиновым, депутатом Госдумы, – прим Т-и). Это наш федеральный председатель. А наша Национально-культурная автономия в Крыму входит и в конгресс, и в состав ФНК.

Фото: предоставлено автором

– А есть площадка, где будут проходить собрания? Будет ли какая-то поддержка со стороны республики?

– Презентация молодежной организации прошла в Симферополе – в Доме Дружбы народов. Прежде всего, планируем получить квоту на 5-6 человек для бесплатной учебы в вузах Татарстана. Это будет мощная мотивация для молодежи. Для тех же волонтеров. Команду ведь держать надо. А как? Деньгами? Их у нас нет, мы общественная организация. Вот эти квоты и станут стимулом. Для родителей, которые будут знать, что их дети пойдут учиться за счет республики. Слишком много квоты давать тоже нельзя. А здесь есть за что бороться. Поэтому наша цель – дети, чтобы ехали в Татарстан, учились, получали знания и возвращались обратно.

Фото: предоставлено автором

«Не могу до сих пор найти учителя, который бы 1-1,5 часа по выходным обучал детей татарскому языку»

– А как вы считаете, есть отличия между казанскими и крымскими татарами? Имею в виду в культуре.

– Для меня лично нет.

– А мне кажется, есть. Вот я переехала сюда еще в 2020-м. Здесь есть крымско-татарский телеканал «Миллет», крымско-татарское радио «Ватан». Можно, конечно, что-то понять, но язык больше похож на турецкий, даже музыка. Нет привычных татарских песен…

– Считаю большой ошибкой Татарстана, что здесь нет «Татар радиосы». Где ТНВ? Многие бы с удовольствием смотрели и слушали. И это еще больше бы сблизило всех татар. Ведь по сути мы один народ. А еще хотелось бы здесь открыть воскресную школу. Но не могу до сих пор найти учителя, который бы 1-1,5 часа по выходным обучал детей татарскому языку и нашим традициям. Каждый, кто бы ни пришел, задает вопрос: а зарплата будет? Но у нас общественная организация. Есть устав. Здесь нет финансирования. Поэтому проблема.

«Есть несколько категорий переехавших на ПМЖ в Крым: госслужащие, те, кто переехал по здоровью, те, кто не нашел себя на материке, и мошенники»

– Но, возможно, найдутся меценаты – бизнесмены идейные, желающие внести лепту?

– Это Крым. Регион новый. Многим приехавшим не до общественных инициатив. Обустраиваются, работают. Как правило, есть несколько категорий переехавших на ПМЖ в Крым: госслужащие, те, кто переехал по здоровью, те, кто не нашел себя на материке, и мошенники…

– Среди татарстанцев, надеемся, таковых нет?

– Не встречал (смеется). Если серьезно, наша цель – объединить земляков, создать актив неравнодушных. А если нужны деньги и мы хотим провести мероприятие, то участвуем в конкурсе и получаем грант.

Фото: предоставлено автором

– А есть кому заняться грантами? Работа кропотливая…

– Надеемся на помощь Татарстана. Возможно, и здесь найдутся люди, радеющие за сохранность нашего языка среди соотечественников в Крыму.

«Они приехали и рассказали со слезами на глазах, как абсолютно чужие люди помогли»

– Может, многие просто не знают, что нужно помочь?

– Да, поэтому и надо объединяться. Один человек никогда ничего не сделает. Только совместно. Я готов подключать и помогать во всем. На самом деле, это огромная площадка. Вот нас в ФНК – 43 председателя. Я держу связь со всеми из них. Нас собирает конгресс дважды в год. Нас собирает ФНК, также дважды. Последний раз собирались в Махачкале, не смог попасть, к сожалению. Это же семья. Вот пришел ко мне парнишка. Говорит, мол, братишка в Омске едет на операцию – у него рак: «Что делать? У нас там никого нет...» Но у меня есть председатель. Я ему звоню: «Радик, надо помочь». Он встретил, разместил, показал, был рядом с ними. Они приехали и рассказали со слезами на глазах, как абсолютно чужие люди помогли.

– То есть такое братство у вас?

– Да, взаимопомощь круглосуточная. У меня водитель в Волгограде сломался в 2 часа ночи. Я позвонил председателю Анвару абый. Он приехал за ним, машину на эвакуаторе забрал к себе домой – накормил, обогрел. А наутро – посадил на отремонтированную машину и отправил в Казань.

– Как вы сами очутились в Крыму?

– У меня мама – крымская татарка. Она приехала сюда еще в 2002 году. Отец родом из Ульяновска. Вообще я родился и вырос в Узбекистане. Очень много казанских татар в Крыму, кто переехал из Узбекистана. Они никогда в жизни не были в Татарстане. У них обычаи крымско-татарские, песни, язык.

Фото: предоставлено автором

«В целом я понимаю и узбекский, и крымско-татарский, и татарский»

– А крымско-татарским языком владеете?

– Это тюркский язык. Татарский ближе к болгарам. Это веселый язык – быстрый, шебутной, как Сабантуй. Вот возьмем мишар. Они начинают говорить, и я их не понимаю, не успеваю. Говорят слишком быстро. В целом я понимаю и узбекский, и крымско-татарский, и татарский.

– А чем вы еще занимаетесь? Раз общественная организация – это не про деньги, на что живете?

– У меня свой бизнес. Мы светильники ставим. Опять же благодаря общению, братству. Был съезд председателей как-то, подходит ко мне человек: «Вы из Крыма?» – «Да». – «А я директор завода по производству светильников». И завязался контакт. Теперь мы выполняем подряды по уличному освещению в разных регионах Крыма.

Фото: предоставлено автором

– А как вы всё успеваете? Бизнес, он много времени отнимает же…

– Вы знаете, на самом деле, у меня времени очень много. У меня есть люди, которым я полностью доверяю. Один в поле не воин. Есть команда. Если есть проблема – мы ее решаем. Нет проблемы – я туда не лезу. Контроль – да, есть. Но они делают так, что мне за них краснеть не приходится.

– Как говорит Рустам Минниханов, пока мы едины – мы непобедимы? Кстати, когда в последний раз были в Татарстане?

– Раньше, пока не закрыли аэропорт, раз в месяц летал стабильно. Сейчас реже. В последний раз – в марте.

– Я тоже, скучаю. Скачиваю татарские новинки и слушаю в машине. Но хочется татарское радио, услышать родную речь... Зур рэхмэт, как у нас говорят, за интересное интервью. Успехов вам во всем!

Лира Сахапова, «Миллиард.Татар»