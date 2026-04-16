Марат Ахметов заявил, что сохранение родного языка укрепляет единство страны

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Лауреатов и победителей XIII Международной олимпиады по татарскому языку, а также Всероссийского конкурса рисунков, посвященного творчеству Габдуллы Тукая, объявили сегодня в Казани.

Гран-при международной олимпиады вручил исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана, председатель комиссии при Раисе республики по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов Татарстана Марат Ахметов.

Он обратился к участникам, поприветствовав тех, кто искренне стоит на защите языка и нации, и выразил им благодарность, отметив, что именно вместе с ними народ остается сильным и единым, а значит – способен побеждать.

Ахметов также отметил, что татарский народ связан с именем Тукая: язык, год и слово – все это ассоциируется с поэтом. Он добавил, что люди, сохраняющие верность духовным ценностям и служащие своему народу и стране, представляют особую ценность.

По его словам, человек, любящий родной язык, неизбежно с уважением относится и к другим языкам. Он пояснил, что народ, сохраняющий свои традиции и обычаи, способен ценить культурные особенности других народов, а уважение к родному языку помогает укреплять единство страны – качества, которые сегодня особенно важны.

Ахметов также обратил внимание на то, что поддержка татар, проживающих за пределами республики, пока недостаточна. Он признал этот недостаток и отметил, что республика во многом обязана соотечественникам, которые сохраняют язык и традиции вдали от родины, несмотря на то что помощь им оказывается не в полном объеме.

Он заверил, что после форума комиссия готова рассмотреть обращения и пожелания соотечественников и оказать возможную поддержку.

В завершение Ахметов добавил, что даже в Татарстане, где проживает более двух миллионов татар, сохранение языка остается непростой задачей, а за пределами региона это еще сложнее. Он подчеркнул, что люди, живущие в другой среде, находят в себе силы сохранять язык и культуру, и призвал к единству, напомнив, что вместе справляться легче.

Гульнар Гарифуллина