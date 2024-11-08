Марат Ахметов встретился с Акимом области Абай Нурланом Уранхаевым

Вопросы межкультурного диалога и расширения межпарламентских связей обсудили сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, аким области Абай Республики Казахстан Нурлан Уранхаев и председатель областного Маслихата (парламента) Куаныш Сулейменов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Делегация региона Казахстана находится с рабочим визитом в Казани для участия в торжествах по случаю Дней культуры области Абай в Казани.

Ахметов поприветствовал гостей от имени Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина и депутатов парламента. Он отметил, что визит откроет новые возможности для сотрудничества регионов в рамках российско-казахстанских отношений.

«В последние годы взаимодействие Республики Татарстан и области Абай обогащается взаимными визитами. Казахстан для нашей республики — особый партнер. На протяжении последних 10 лет Казахстан традиционно входит в десятку наших ключевых внешнеторговых партнеров, по итогам последних пяти лет неизменно увеличивается внешнеторговый оборот», — заявил зампред Госсовета РТ.

Он обратил внимание на повышение межпарламентского взаимодействия Госсовета РТ с парламентом Казахстана и представительными органами акиматов.

«Основные направления стратегического партнерства наших парламентов зафиксированы в протоколе по итогам визита официальной делегации Государственного Совета Республики Татарстан в Республику Казахстан от 15 мая 2007 года. В нем отражены ключевые векторы взаимодействия, очерчены рамки и основные форматы направлений парламентского измерения татарстано-казахстанского сотрудничества. Подписывал протокол, к слову, многоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в тот период — Председатель Сената парламента», — напомнил Марат Ахметов.

Представителей области Абай ознакомили с деятельностью Государственного Совета Татарстана, парламентских комитетов, фракций, комиссий, депутатских групп и объединений.

В том числе Ахметов отметил расширение связей по линии ассамблей народов Татарстана и Казахстана и поблагодарил власти страны за поддержку татарской общины в Абайской области. В целом в Казахстане проживают порядка 220 тысяч татар — вторая по численности татарская община зарубежья.

«Хотел бы поблагодарить за теплый прием, за братское отношение, которое сложилось между нашими республиками, — заявил в ответ Нурлан Уранхаев. — Для нас татарский народ не только братский, это тот народ, с которым мы вместе живем. Мы друг друга не делим на национальности. Мы открыты и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству во всех направлениях».

Во встрече также приняли участие генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, заместитель Акима области Абай Жасулан Сарсебаев, руководители муниципалитетов, представители бизнеса области Абай.

Со стороны Республики Татарстан — вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и другие официальные лица.

В программе Дней культуры области Абай в Казани — открытие выставки экспонатов из фонда музея Абая, возложение цветов к монументу философу Абаю Кунанбаеву, посещение технополиса «Химград», Торгово-промышленной палаты РТ, концерт оркестра казахских народных инструментов «Бибигуль» Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева в Татарском государственном академическом театре им. Г.Камала и другие мероприятия.