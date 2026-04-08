Марат Ахметов вручил удостоверение депутата Госсовета РТ Лутфулле Шафигуллину
Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов вручил удостоверение и значок депутата республиканского парламента Лутфулле Шафигуллину. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Напомним, 3 апреля ЦИК РТ зарегистрировала Лутфуллу Шафигуллина депутатом Госсовета седьмого созыва. Вакантным мандат депутата стал в результате досрочного сложения депутатских полномочий Фаридом Мухаметшиным.
Лутфулла Шафигуллин уже избирался депутатом Госсовета в трех созывах (четвертом, пятом и шестом), возглавлял Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству. Является заслуженным работником связи РФ, заслуженным экономистом РТ, академиком Международной академии связи.
Марат Ахметов пожелал Лутфулле Шафигуллину успехов в депутатской деятельности.
В Государственном Совете седьмого созыва Шафигуллин планирует работать в составе Комитета по законности и правопорядку.