Марат Ахметов: Вполне заслуженно, что 2027-й объявлен Годом Минтимера Шаймиева

Вполне заслуженно, что Раис РТ Рустам Минниханов объявил 2027-й Годом Минтимера Шаймиева – первого Президента Татарстана и Государственного Советника РТ. Об этом заявил журналистам депутат Госсовета РТ Марат Ахметов, комментируя послание руководителя республики парламенту.

«Все этого ждали, учитывая заслуги Минтимера Шариповича. Когда вся страна не знала, куда идти дальше, он сумел найти, по какому направлению двигаться Татарстану, как республике дальше развиваться. И нам это удалось, сегодня мы гордимся нашей республикой. И у истоков ее развития стоял Минтимер Шарипович. Постараемся наполнить этот год хорошим содержанием, передать следующим поколениям эту историю», – сказал депутат.

Ахметов отметил, что послание Раиса Татарстана Государственному Совету РТ он воспринимает с особой ответственностью.

«Поскольку в нем речь идет о сегодняшнем состоянии Татарстана, задачах на предстоящий период, о реальной судьбе и развитии республики, благосостоянии нашего населения. Каждую задачу, которая была поставлена Раисом РТ в своем послании, мы воспринимаем как собственную ответственность», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, решением этих задач и сильна команда Татарстана, а особо серьезное отношение к таким поручениям позволяет республике развиваться.