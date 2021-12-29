Марат Ахметов возглавит рабочую группу по поправкам к закону РФ о местном самоуправлении

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ближайшее время подпишет распоряжение о создании рабочей группы по проработке федерального законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Руководить рабочей группой будет заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Об этом сообщил руководитель парламента республики на итоговой пресс-конференции.

«Система местного самоуправления требует каких-то новых подходов. Посмотрим, какие законы мы сможем принять в рамках федерального закона. В том числе несколько уменьшится количество депутатов местных советов. Речь идет и об объединении малых территорий. В федеральном законопроекте появляются старосты – конкретные люди, избираемые законом, выполняющие функции исполнительной и законодательной власти. Как в советское время был председатель сельсовета. Думаю, в этой части эффективность повысится», – сказал Мухаметшин.

По мнению главы парламента, роль местного самоуправления заключается в «более близком взаимодействии со своими избирателями, со своим народом».

«Я сейчас не буду говорить, какие нормы закона придется менять, их много. Уже сегодня около ста различных законов, не только о местном самоуправлении, будут подвержены переработке», – подчеркнул он.

Проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесен сенатором России Андреем Клишасом и депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым 16 декабря. На 28-м заседании парламента республики депутаты поддержали этот законопроект. При этом подготовят поправки ко второму чтению и направят их в Госдуму.