Марат Ахметов: Вопросы противопожарной защиты лесного фонда в республике решаются успешно

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Вопросы развития лесного хозяйства и обеспечения пожарной безопасности в лесах обсудили сегодня на выездном совместном заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и экспертного совета при комитете, которое прошло в Тюлячинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

В работе комитета приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Марат Ахметов, глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров и представители профильных ведомств республики.

До начала заседания депутаты посетили ряд предприятий, работающих на территории промышленного Парка «Тюлячи». Заседание комитета состоялось в здании районного Совета.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Ознакомив депутатов с основными показателями социально-экономического развития муниципалитета, глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин рассказал о вкладе в экономику района резидентов промпарка «Тюлячи» и хозяйств аграрного сектора.

Валовый территориальный продукт по итогам 2024 года составил более 10,5 млрд рублей. Отгружено потребителям продукции собственного производства 4,4 млрд рублей. Доля субъектов малого бизнеса в общей экономике района составляет 32%. Сельское хозяйство составляет 27% в структуре производства. В прошлом году произведено сельскохозяйственной продукции на 2,1 млрд рублей. Годовой рост составил 120 %.

Информацию по основному вопросу повестки дня заседания представил министр лесного хозяйства Равиль Кузюров.

По его словам, 19 % территории республики относится к лесам. На период пожароопасного сезона 2025 года лесопожарные формирования полностью укомплектованы людьми, техникой и оборудованием.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Для предотвращения лесных пожаров в республике реализуется комплекс мер по противопожарному обустройству лесных территорий. В их числе – создание и содержание минерализованных полос, строительство противопожарных дорог, благоустройство зон отдыха в лесах, установка информационных стендов и аншлагов на противопожарную тематику, а также монтаж и ремонт шлагбаумов.

«Мониторинг пожарной опасности в лесах проводится с использованием наземных, авиационных и космических средств. Для осуществления космического мониторинга пожарной опасности в лесах организован доступ к работе в информационной системе дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, с помощью которого зафиксирована 431 термическая точка. В 2025 году на территориях лесного фонда пожаров не зафиксировано», – отметил Равиль Кузюров.

Заместитель Председателя Государственного Совета Марат Ахметов обратил внимание на необходимость активизации работ по лесовосстановлению:

«Вопросы противопожарной защиты лесного фонда в республике решаются успешно. Однако в отрасли остается ряд проблем, связанных со старением лесов. Обновление лесного массива республики с одновременной вырубкой старого фонда требует нового подхода к законодательству», – подчеркнул Ахметов.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня на заседании комитета также рассмотрели законопроект о внесении изменений в статью 3 республиканского закона об использовании лесов. Как отметил председатель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев, поправки в Лесной кодекс Российской Федерации коснулись распределения полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 Закона РТ "Об использовании лесов в Республике Татарстан", определяющую полномочия исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан в области лесных отношений, и отнести указанные полномочия к полномочиям Министерства лесного хозяйства», - пояснил глава профильного комитета.

«Также предлагается закрепить за указанным органом полномочие по внесению сведений в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса и размещению в указанной системе документов», – добавил он.