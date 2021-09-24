Марат Ахметов: Важно сохранить татарский язык для передачи новому поколению

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Необходимо не только беречь национальную историю, но и сохранить красивый татарский язык для передачи молодому поколению. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ и председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов на всероссийской научной конференции «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия» в Казани.

Марат Ахметов обратил внимание на то, что в мире динамично развивающихся современных технологий национальные языки небольших народов находятся под угрозой исчезновения.

«Процессы глобализации, урбанизации, развития огромной информационной сети могут представлять опасность для сохранения языков некрупных народов», — констатировал он.

В связи с этим заместитель Председателя Госсовета РТ подчеркнул, что представителю каждой национальности, каждого народа хочется, чтобы его родной язык был сохранен, «был вечен и находился в постоянном развитии».

«Я возлагаю большие надежды на наш татарский язык, вижу перспективы в его развитии», — заявил Ахметов. По его словам, Правительство Татарстана делает всё возможное, чтобы дети не забывали свой родной язык.

«Мы воспитываем наших детей с целью развития интереса к родному языку. Стараемся создавать различные мероприятия. На всех сайтах, в газетах и журналах, в СМИ и на телевидении стремимся уделять татарскому языку достаточно внимания», — рассказал глава языковой комиссии.

Говоря о проектах по сохранению национального языка Республики Татарстан, которые реализуются на сегодняшний день, Марат Ахметов упомянул в качестве удачного примера конкурс «Татарское слово», участникам которого предлагается выполнить определенные задания и прислать свои ответы в видеоформате.

Зампредседателя Госсовета РТ добавил, что на сегодняшний день получено около 4,5 тыс. заявок на участие в конкурсе. «Один лишь этот проект собрал около 50 тыс. человек аудитории. Это и дети, которые участвуют в конкурсе, и их родители и родственники», — пояснил Ахметов.

Кроме того, политик напомнил, что всероссийская научная конференция «Родной язык — источник исторической памяти и культурного наследия» в Казани направлена в первую очередь на поиск новых эффективных методов для сохранения национальных языков, истории и традиций различных народов для будущих поколений.