Марат Ахметов: В семи районах не нашлось желающих сдать выпускной экзамен по татарскому

В семи районах Татарстана никто из девятиклассников не выбрал татарский язык для выпускного экзамена. Об этом на республиканском форуме «Развитие национального образования в Республике Татарстан» сообщил заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов.

«В целях повышения ответственности приведу несколько цифр: в семи районах нашей республики ни один девятиклассник не сдавал выпускной экзамен по татарскому языку. Хотя им с первого по девятый класс не менее двух раз в неделю преподавали татарский язык», — выразил свое удивление Марат Ахметов.

«Лишь четверть всех школьников в республике получают образование на родном языке. В реальности эти цифры могут быть еще более удручающие. Ваше искреннее и ответственное отношение к национальному вопросу — учителей, руководителей отделов образования, школ, завучей — оказывает огромное влияние на содержание обучения татарскому языку в школе», — напомнил Марат Ахметов.

Замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова назвала районы, где не нашлось желающих сдать основной государственный экзамен по татарскому языку. В списке оказались Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Тетюшский районы.

Низкие показатели в Мензелинском, Чистопольском, Ютазинском, Нурлатском районах республики. В лидерах идут Кукморский, Балтасинский, Дрожжановский, Алькеевский районы РТ.

Минзалия Закирова призвала учителей приложить усилия для того, чтобы повысить интерес детей к татарскому языку и литературе, как к предметам для сдачи выпускного экзамена.