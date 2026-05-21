Марат Ахметов в Мензелинске возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов возложил цветы к памятнику поэту-Герою Мусе Джалилю, который расположен в одноименном парке в городе Мензелинске. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Торжественное мероприятие приурочено к 120-летию со дня рождения выдающегося татарского поэта, журналиста и военного корреспондента, Героя Советского Союза, который в годы Великой Отечественной войны, попав в плен, организовал группу сопротивления.

Имя Героя тесно связано с историей Мензелинского района. Муса Джалиль в Мензелинске обучался на военно-политических курсах. Здание, в котором располагались эти курсы, сегодня занимает Мензелинский педагогический колледж, носящий имя Мусы Джалиля. В колледже также работает мемориальный музей поэта.

Памятник Мусе Джалилю в Мензелинске был открыт в центральном парке города еще в 1978 году, а 9 лет назад, в 2017 году, на территории парка провели масштабную реконструкцию и поставили новый памятник, автором которого стал скульптор Александр Аполлонов.

Участие в церемонии возложения цветов также приняли глава Мензелинского района Айдар Салахов и министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров.