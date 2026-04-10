Марат Ахметов в марте стал вторым в медиарейтинге среди глав региональных парламентов ПФО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов в марте текущего, 2026 года впервые вошел в медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Федерации, заняв в нем восьмое место. Среди руководителей парламентов регионов Приволжского федерального округа он разместился на второй позиции, сообщает подготовившая рейтинг компания «Медиалогия».

При этом медиаиндекс и. о. Председателя Госсовета РТ составил 4761,2.

Лидером рейтинга остался Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Вторым стал поднявшийся на одну позицию спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов. На третьей позиции разместилась поднявшаяся на три строчки Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин – единственный из руководителей парламентов регионов ПФО, опередивший Марата Ахметова в медиарейтинге, – занял шестое место.

В первую десятку медиарейтинга также вошли главы законодательных органов Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Астраханской области, Республики Дагестан и города Москвы – Александр Бельский, Юрий Бурлачко, Игорь Мартынов, Заур Аскендеров и Алексей Шапошников.

Рейтинг построен по российским средствам массовой информации на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 109 тыс. источников. Это телеканалы, радиостанции, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Данные для рейтинга были рассчитаны 7 апреля 2026 года.