Марат Ахметов: Уход Мирфатыха Закиева — большая трагедия для татарского мира

Фото: © Ралина Салимова / «Татар-информ»

В Казани простились с известным языковедом, академиком АН РТ Мирфатыхом Закиевым. На церемонии прощания заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель Комиссии при Раисе РТ по сохранению татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов назвал уход исследователя большой трагедией.

«В каждом его слове был глубокий смысл, философия, он никогда не вел пустых бесед. Это великая личность, утрата которой — большая трагедия для всего татарского мира», — сказал Ахметов.

Кроме того, политик вспомнил о трудном детстве ученого. «Он рос в годы войны, с шести лет остался без отца и как старший ребенок в семье трудился, чтобы прокормить младших братьев и сестер, был пастухом, держал лошадей, работал кузнецом», — отметил заместитель Председателя Госсовета.

Мирфатых Закиев был не только ученым, но и человеком, имеющим авторитет и высокий статус в республике. «Он был Председателем Государственного Совета РТ (Верховного совета ТАССР, с 1980 по 1990 год — прим. Т-и). В то время эту должность доверяли лишь тем, кто имел безоговорочный авторитет и вес в обществе», — подчеркнул Марат Ахметов.

Ученого похоронили на Самосыровском кладбище. Доктор филологических наук и профессор Мирфатых Закиев скончался в пятницу, 18 августа, на 96-м году жизни.

Мирфатых Закиевич Закиев родился 14 августа 1928 года на территории Бугульминского кантона Татарской АССР (ныне Ютазинский район РТ). Заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.