Марат Ахметов: Уверен, Татарстан способен достичь 10 трлн ВРП в ближайшие годы

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

У Татарстана есть все перспективы достичь объема ВРП в 10 трлн рублей уже в начале 30-х годов. Таким мнением с «Татар-информом» после заседания экспертного клуба «Волга» поделился заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

«Сложно спрогнозировать год, когда это произойдет: это может быть и 2029, и 2030, и 2031. Но очень надеюсь и верю, что уже в ближайшем будущем Татарстан достигнет 10 трлн ВРП. Это вполне реально. Конечно, прогнозировать сложно ввиду нынешних внешних факторов, пытающихся влиять на нашу экономику. Но такой потенциал есть», – заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в прошлом году в инвестиционный капитал республики был вложен 1 трлн рублей, а в этом – 1,4 трлн.

В 2024 году ВРП Татарстана превысил 5 трлн рублей.