Марат Ахметов: У татарстанских аграриев хватит финансовых ресурсов начать весной посевную

Несмотря на финансовые сложности, которые были вызваны с неполучением продукции из-за летней засухи, татарстанские сельхозтоваропроизводители не сильно закредитованы. Об этом рассказал журналистам заместитель Председателя Госсовета РТ, региональный координатор проекта «Единой России» «Российское село» Марат Ахметов.

«Аграрии момент переживут. И у них хватит финансовых сил начать весеннюю посевную кампанию. Безусловно, будут разработаны разные гибкие варианты, чтобы обеспечить товаропроизводителей села оборотными ресурсами на посевную», – сказал ИА «Татар-информ» Марат Ахметов.

Он напомнил, что с учетом инвестиционных и оборотных кредитов долговая нагрузка аграриев Татарстана достигала 140 млрд рублей, но в этом году она намного меньше.

«Товаропроизводители Татарстана были сильно закредитованы в период 2005-2015 годов, когда очень масштабно обновлялась техника, строились молочные комплексы, птицефабрики, свинокомплексы, серьезно обновлялась технология. Инвесторы это масштабное обновление пережили», – напомнил Марат Ахметов, бывший долгие годы министром сельского хозяйства РТ.

Финансовые сложности у аграриев есть, но они с ними один на один не останутся, уверен Марат Ахметов. Он убежден, что будут приниматься определенные решения в части лизинговых платежей, банки тоже с большим пониманием относятся к нынешнему финансовому состоянию сельхозтоваропроизводителей, они рассматривают вопросы реструктуризации задолженностей.

С пониманием с хозяйствами – постоянными клиентами – сегодня работают и поставщики услуг, поэтому те ресурсы, которые надо было возвращать, будут переведены в мягкий режим рассрочки.