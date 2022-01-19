«В республике идет уборка, транспорта перевозить хлеб не хватает. Или хлеб, – или вы»

Татарстан под руководством Минтимера Шаймиева достиг значительных успехов в сельском хозяйстве. Объем производства сельхозпродукции в расчете на 100 га пашни был в 1,5 раза выше, чем в среднем по РСФСР. Как был достигнут такой результат, рассказал ИА «Татар-информ» вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, бывший ранее главой Минсельхозпрода РТ.

Марат Ахметов о Минтимере Шаймиеве: «Его трепетное отношение к сельскому хозяйству проявлялось в самые сложные для экономики годы» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Инвесторы пришли в АПК из-за бережного отношения Шаймиева к земле»

Ахметов напомнил, что основа современного Татарстана закладывалась в девяностые годы, ставшие эпохой потрясений. «Важно было сохранить экономический потенциал, которым располагал Татарстан. И к этим вопросам Минтимер Шарипович относился очень ответственно. У него было особое отношение к сельскому хозяйству и сельским труженикам. Более половины руководителей сельхозпредприятий он знал по имени и отчеству. У него уникальная память, он, например, вспоминая кого-нибудь, говорил, на каком поле они встречались и о чем рассуждали. Его трепетное отношение к сельскому хозяйству проявлялось в самые сложные для экономики годы. Даже когда нефть стоила 8 долларов за баррель, сельское хозяйство в части господдержки было приоритетным. Это тоже позволяло сохранить пашню», – поделился заместитель Председателя Госсовета.

По словам парламентария, чтобы сохранить запас прочности, в начале 2000-х годов в сферу сельского хозяйства пришлось приглашать инвесторов, которые могли бы привлекать долгосрочные инвестиционные кредиты, покупать технику, обновлять технологии. «Потому что со старой материально-технической базой выдерживать конкуренцию рынка было невозможно», – пояснил он.

«Инвесторы, конечно, пришли из уважения к Минтимеру Шариповичу, из-за его бережного отношения к сельскому хозяйству, к земле» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«А инвесторы, конечно, пришли из уважения к Минтимеру Шариповичу, из-за его бережного отношения к сельскому хозяйству, к земле. И с того периода началась в сельском хозяйстве технологическая модернизация. Я вспоминаю свои первые годы работы министром сельского хозяйства, сравниваю с нынешним периодом – это небо и земля. Если бы в начале 2000-х годов нам сказали, что у нас через 20 лет все так сильно изменится, мы бы ответили:“Не смешите”», – продолжил депутат.

«Создавать молочные комплексы – это позиция Минтимера Шаймиева»

Марат Ахметов сообщил, при Минтимере Шаймиеве в республике начали «взвешенно создавать собственников в сельском хозяйстве».

При Минтимере Шаймиеве в республике начали «взвешенно создавать собственников в сельском хозяйстве» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«В годы руководства Минтимера Шариповича мы создавали сбалансированную многоукладную систему сельского хозяйства. Мы нашли собственников, которые связали работу на селе со своей судьбой, не относились формально к сельскохозяйственной деятельности. И это делало их более ответственными», – сказал он.

Зампредседателя Госсовета РТ добавил, что в агропромышленном комплексе республики появились крупные компании, хотя не всем удалось успешно управлять таким бизнесом. «Бывали случаи, когда компании не выдерживали сложности. Но это была хорошая школа для других, которые на этих уроках меньше допускали ошибок», – подчеркнул он.

Депутат заметил, что благодаря масштабной модернизации сельского хозяйства в те годы появились сотни крупных высокотехнологичных молочных комплексов, а также предприятий по производству мяса свиней и птицы.

«Поэтому сегодня Татарстан производит почти 2 млн тонн молока в год. Создавать молочные комплексы – это позиция Минтимера Шариповича, чтобы люди на селе имели работу и доход. Сегодня Татарстан производит 4,5 тыс. тонн молока в сутки, причем только в сельхозпредприятиях, а отдельные наши соседние регионы – 300 – 400 тонн, то есть в десять раз меньше. Самое большое количество крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах – тоже в Татарстане. И все это благодаря сбалансированной политике сохранения села, рабочих мест, создания возможностей для деловой активности сельского населения», – заявил он.

«Благодаря масштабной модернизации сельского хозяйства в те годы появились сотни крупных высокотехнологичных молочных комплексов» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

По мнению Марата Ахметова, необходимо и дальше продолжать создавать условия в сельской местности для закрепления там молодежи. «Нужна очень серьезная программа закрепления молодежи на селе. Кроме того, желающих переехать на село нужно обеспечить программами занятости, чтобы они гарантированно могли зарабатывать, получать доход, а также жильем. Думаю, в ближайшее время такая программа в республике появится», – отметил он.

«Он умеет общаться, слушать и слышать, советоваться с людьми»

Марат Ахметов подчеркнул, что у Минтимера Шаймиева было особо трепетное отношение к труженикам села, поэтому он хорошо знал сферу сельского хозяйства. Его отец был председателем колхоза, а сам он прошел «большую школу жизни» – в разные годы работал инженером, директором МТС, министром мелиорации и водного хозяйства, секретарем Татарского обкома КПСС, Председателем Совета Министров ТАССР, Председателем Верховного Совета ТАССР.

«У Минтимера Шаймиева было особо трепетное отношение к труженикам села, поэтому он хорошо знал сферу сельского хозяйства» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Эта школа – серьезный багаж для руководителя. Поэтому, будучи человеком такого высокого уровня, он умеет общаться, слушать и слышать, советоваться с людьми. Это очень полезное качество для руководителя, для принятия безошибочных, необходимых решений для дальнейшей судьбы республики. Это его высокое качество», – заявил зампредседателя Госсовета.

При этом парламентарий заметил, что «когда надо Минтимер Шаймиев бывает жестким». В качестве примера он рассказал случай, который произошел в начале 2000-х годов.

«Это был достаточно хлебный год. Шел третий – четвертый день уборки урожая. Я выехал в район и в дороге мне звонит Президент: “Начало уборки, организационных вопросов много, нужно собраться после обеда”», – поделился он.

По словам бывшего министра сельского хозяйства, в республике на уборку урожая ежегодно выезжали несколько тысяч грузовых машин, но в тот год организационная работа забуксовала.

«Когда надо Минтимер Шаймиев бывает жестким» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Я приехал в Кремль без десяти два, поднимаюсь, никого нет. Захожу в зал заседаний и вижу, что я там один. Без пяти минут два заходит министр транспорта Владимир Швецов. Ровно в два пришел Минтимер Шарипович. Поднимается на трибуну и говорит: “В республике идет уборка, транспорта перевозить хлеб не хватает. Или хлеб – или вы”. Сказал он это без эмоций и ушел», – продолжил депутат.

Зампредседателя Госсовета добавил, что на следующий день более тысячи машин выехали на уборку урожая по районам республики.

«Здание министерства должно быть памятником земледельцам»

Марат Ахметов заметил, что благодаря Минтимеру Шаймиеву в Казани появился Дворец земледельцев, который стал одной из современных достопримечательностей города.

Благодаря Минтимеру Шаймиеву в Казани появился Дворец земледельцев, который стал одной из современных достопримечательностей города Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В середине 2000-х годов постепенно с территории Кремля начали выселять различные министерства, учреждения, ведомства. У меня тоже было желание для Министерства сельского хозяйства построить офисное здание. Минтимер Шарипович говорит: “Тебя никто не выгоняет, сколько надо площадей – бери”. А я ответил: “Вы работали министром мелиорации, и ваше министерство тоже могло располагаться на территории Кремля, но построили же здание. Давайте и для Минсельхоза построим”».

В результате Минтимер Шаймиев согласился. Были рассмотрены несколько территорий, но по всем возникали определенные вопросы.

«Вдруг он мне из окна своего кабинета в Кремле показывает пустырь, заброшенную свалку, где сейчас находится Дворец земледельцев. А там стоят два деревянных разрушенных домика, кустарник, болота. Я не представлял, как там можно разместить здание. А он мне говорит: “Ты еще будешь меня благодарить”», – вспомнил Ахметов.

«Мы не для тебя строим. Это здание должно быть памятником земледельцам республики», – сказал Шаймиев Ахметову Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Так и определились с местом. После был объявлен конкурс эскизных работ. «Мы смотрим эскизные проекты. Минтимер Шарипович остановился на одном из них. Я говорю: “Нам офисное здание нужно. Зачем нам такое здание?” А он мне отвечает: “А мы не для тебя строим. Это здание должно быть памятником земледельцам республики”. Вот так появилось здание министерства, а потом название – Дворец земледельцев. А после завершения строительства стало понятно, что место оказалось очень удачным», – заключил парламентарий.



Ахметов Марат Готович

В 1999-2019 гг. — заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

С 2019 гг. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.

Заслуженный работник сельского хозяйства РТ и РФ, лауреат Государственной премии в области науки и техники РТ.

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