Марат Ахметов: Театр Тинчурина много лет остается верным своему пути

Фото: © «Татар-информ»

В Казани проходит торжественный вечер к 90-летию Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Поздравляя коллектив с праздником, заместитель Председателя Государственного Совета Татарстана, руководитель Комиссии по сохранению татарского языка и языков народов РТ Марат Ахметов подчеркнул, что театр в течение многих лет остается верным выбранному им пути и ориентирам.

Марат Ахметов поздравил коллектив от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

«Театр — отдельный мир, путешествие длиною в жизнь. Работая в Комиссии по вопросам татарского языка, анализируя, где есть проблемные, тонкие места, поневоле убеждаешься: что было бы с татарским языком — родным языком, если бы не было татарского театра», — отметил Марат Ахметов.

«Наш язык — красивый, богатый, и, без всякого сомнения, театральное искусство отражает все совершенство нашего языка. Артисты Тинчуринского театра в своей работе тоже стремятся к этому совершенству, служат народу, родному языку», — сказал Ахметов.

Политик также поблагодарил коллектив театра за плодотворную работу. «Наш зритель особенный. Творческий коллектив живет со зрителем одной судьбой, на одной волне. Оставаясь верным своему пути. Татарский зритель идет в театр в поиске подходящих своей судьбе образов. Человек неделями может в душе вести беседу с этим образом. Вот что такое театр!» — описал Марат Ахметов степень влияния искусства на сердца людей.

Он также напомнил некоторые вехи истории тинчуринцев. Основанный как передвижной театр, коллектив обрел свое здание лишь 30 лет назад.

«Татарстан — счастливый регион, потому что у нас государственных театров очень много. В школах работают детские театральные коллективы. Народных театров много. Значит, у нас есть надежда на будущее. Для процветания нам необходимо сохранить язык, наше искусство, литературу, значит, нам надо сохранить наш театр. Пусть к своему вековому юбилею он придет с еще более внушительными успехами!» — пожелал Марат Ахметов.

На торжественном вечере были вручены государственные награды. Праздничная программа из концертных номеров оказалась дополнена вставками об истории театра и о его прославленных артистах.