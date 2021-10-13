Марат Ахметов: Татарстанское сельское хозяйство в состоянии пережить удар засухи

Неблагоприятные погодные условия лета нынешнего года были схожи с 2010 годом, когда аграрии тоже испытали на себе удар засухи. Но меры, которые были приняты по урокам 11-летней давности, позволили сельхозтоваропроизводителям республики значительно мягче пройти период засухи 2021 года, сказал заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов.

«По урокам 2010 года были приняты меры по разным направлениям деятельности: и технологические, и организационные, и научные – в части развития сельского хозяйства. Это позволило значительно мягче пройти этот период засухи. Несмотря на трудности, республика все-таки собрала 2,5 млн тонн зерна. Есть обеспеченность и техническими культурами, кормами, не пострадает ни население, ни производственное животноводство», – подчеркнул вице-спикер Госсовета республики.

Но Марат Ахметов обратил внимание, что очень серьезно пострадает экономика. Ведь при тех же затратах, которые сопоставимы с прошлогодними, аграрии недополучили продукции на 45-48 млрд рублей.

«Это серьезный удар по запасу прочности наших товаропроизводителей, но татарстанское сельское хозяйство в состоянии пережить его, хотя будет значительно сдержано развитие, обновление, инновационное направление деятельности. Возможно, будут законсервированы некоторые проекты развития, особенно животноводства, технического обновления», – считает зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Он прогнозирует, что с последствиями засухи этого года аграриям придется справляться еще года два: «Лишь тогда возможен возврат к той динамике развития, которая была в последние годы».