Марат Ахметов: Татарстан – уникальный регион, где в мире и согласии живут представители 175 национальностей

Исполняющий обязанности председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов принял участие в заседании Совета законодателей России в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ. В рамках заседания, приуроченного ко Дню российского парламентаризма (27 апреля), с парламентариями встретился президент РФ Владимир Путин.

2026 год – юбилейный для российского парламентаризма: 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, в Таврическом дворце начала работу первая Государственная дума Российской империи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила всех с праздником и напомнила, что с самого начала российский парламент работал как двухпалатный, что особенно важно для многонациональной и многоконфессиональной страны. Она подчеркнула, что с внесением изменений в Конституцию в 2020 году обе палаты получили новые полномочия. Матвиенко также указала на важную роль региональных парламентов, которые обладают правом законодательной инициативы на федеральном уровне.

Центральными вопросами заседания стали реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия. 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что уровень общероссийской гражданской идентичности в 2025 году составил почти 94%, а катализатором консолидации общества стала специальная военная операция.

Подводя итоги заседания, Марат Ахметов назвал Татарстан уникальным регионом, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Толерантность – это исторически сложившаяся традиция, поскольку республика находится на стыке Европы и Азии, через нее проходил Великий шелковый путь. Это требует большой ежедневной системной работы всех уровней власти. Для Татарстана это главный приоритет и духовный фундамент динамичного развития.

Ахметов подчеркнул, что человек, любящий свою культуру, традиции и родной язык, так же уважительно относится ко всем другим культурам и языкам, и этот принцип в республике успешно реализуется. Важно также соблюдение баланса культур и конфессий: в Татарстане строятся и мечети, и восстанавливаются православные соборы. Комиссия при Раисе занимается сохранением и развитием языков всех народов, проживающих в республике, не только татарского.

Перед заседанием участники ознакомились с историческими материалами начала XX века о становлении российского парламента. Во второй половине дня в Таврическом дворце состоялась встреча президента РФ с членами Совета законодателей России.