news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 18:28

Марат Ахметов: Татарстан можно назвать образцом межнационального согласия

Читайте нас в
Телеграм
Марат Ахметов: Татарстан можно назвать образцом межнационального согласия
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – образец выстраивания межнационального согласия. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Татарстан является образцом межнационального согласия. Это очень ответственная и каждодневная работа. То, что наша республика живет как одна большая семья, – большой фундамент для будущего развития», – заявил он.

В пример Ахметов привел национальные праздники, которые с размахом отмечают в Татарстане. Они собирают десятки тысяч зрителей и служат объединяющим фактором для людей разных национальностей.

#Марат Ахметов #межнациональные отношения
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025