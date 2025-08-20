Марат Ахметов: Татарстан можно назвать образцом межнационального согласия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – образец выстраивания межнационального согласия. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

«Татарстан является образцом межнационального согласия. Это очень ответственная и каждодневная работа. То, что наша республика живет как одна большая семья, – большой фундамент для будущего развития», – заявил он.

В пример Ахметов привел национальные праздники, которые с размахом отмечают в Татарстане. Они собирают десятки тысяч зрителей и служат объединяющим фактором для людей разных национальностей.