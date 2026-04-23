Марат Ахметов: «Созвездие-Йолдызлык» – это уникальная школа талантов

Сегодня в казанского КРК «Пирамида» состоялся заключительный гала-концерт 26-го открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля «Созвездие – Йолдызлык». От имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова, парламента и Правительства региона участников фестиваля поздравил и. о. Председателя Государственного Совета республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба ГС РТ.

Политик вручил победителям Гран-при фестиваля. В номинации «Вокал» кубок получила вокальная студия «Новое поколение» из Чистопольского района РТ, а в номинации «Хореография» победу одержал детский хореографический коллектив «Камские звездочки» из Рыбной Слободы.

Марат Ахметов поздравил суперфиналистов и заметил, что каждый номер фестиваля вызывает истинное удовольствие и гордость за участников. По его словам, наблюдающих за выступающими переполняет радость, потому что у подрастающего поколения есть все возможности для реализации своего творческого потенциала.

«Фестиваль „Созвездие-Йолдызлык“ – это уникальная школа талантов. За <...> прошедшие годы в проекте приняли участие более 1,5 млн наших детей. Масштабность и содержание всех номеров вызывают восхищение у зрителей. Ежегодно фестиваль „Созвездие-Йолдызлык“ закладывает духовно-нравственный фундамент будущего Татарстана», – убежден он.

Отдельно исполняющий обязанности Председателя Госсовета поблагодарил генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова и родителей участников, которые активно поддерживают желание детей заниматься творчеством.

«Дмитрий Туманов вместе со своей командой единомышленников из года в год всей душой служит этому великому проекту. Особая благодарность – родителям за их титанический труд, физический и духовный вклад в воспитание будущего поколения. Благодаря таким талантам и возможностям у республики, конечно же, прекрасное будущее», –выразил уверенность Ахметов.

В программу сегодняшнего гала-концерта конкурса талантов «Созвездие-Йолдызлык» вошли лучшие номера участников в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Конферанс». В нем приняли участие представители многих районов Татарстана. В этом году зональные этапы мероприятия объединили более 20 тыс. детей и подростков, которые представили в общей сложности 2639 конкурсных номеров.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проводится под патронажем Раиса Республики Татарстан ежегодно начиная с 2001 года и охватывает все районы и города региона. Открытый формат мероприятия позволяет принимать участие в нем творческим коллективам и исполнителям из других субъектов Российской Федерации и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Количество участников фестиваля достигает 65 тыс. человек в год.